我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

非裔生因髮辮被停課 家長喊告

編譯胡立宗／綜合報導
德州一所高中不顧皇冠法，竟要求學生剪去髮辮。（示意圖，Armin Rimoldi/Pexels)
德州一所高中不顧皇冠法，竟要求學生剪去髮辮。（示意圖，Armin Rimoldi/Pexels)

休士頓以東Mont Belvieu的Barbers Hill High School再度因為髮禁而成為輿論焦點。該校2019年要求兩名男生剪去髮辮，De'Andre Arnold與Kaden Bradford認為涉及歧視因此提告，最後還促成聯邦皇冠法案（C.R.O.W.N. Act）。弔詭的是，德州9月1日才剛實施皇冠法案，但Barbers Hill High School竟然又故態復萌，要求高二學生Darryl George剪去髮辮，在他拒絕後，罰他一周不得到校。

母親Darresha George 接受CNN訪問時指出，兒子因為不理學校多次警告，仍然堅持以編髮的造型上課，最後遭到留校察看的處分，超過一星期不能到校。她說，兒子被停學的那周，剛好是德州實施皇冠法案後的一周，而皇冠法案的用意就是禁止因為髮型而歧視他人。校方與Barbers Hill 獨立學區都未回應CNN的提問，一名職員則告訴當地的KTRK，頭髮長度與皇冠法案並不衝突。

對於長髮違反服儀規定的說法，Darresha George並不同意，並說她兒子經常因為一些與教育無關的事遭到處分，因此已經聘請律師、考慮提告。她說，她們希望看到政策改變，並停止對黑人學生的歧視，除了要求取消兒子的留校察看，更希望其他學生不會因為髮型而被處分。

歧視 德州 教育

上一則

借用警局廁所遭拒爆衝突 芝城無證客傷警被捕

下一則

SpaceX試射星艦火箭 FAA暫不准

延伸閱讀

違反行政程序法 德州聯邦法官裁定「夢想生計畫」非法

違反行政程序法 德州聯邦法官裁定「夢想生計畫」非法
加州議會新法 不准學區頒禁書令 州長將簽署

加州議會新法 不准學區頒禁書令 州長將簽署
新法掃除建房障礙 柏克萊興建學生宿舍解套

新法掃除建房障礙 柏克萊興建學生宿舍解套
IRS宣布通脹減少法案資助新合規 恢復稅收體系公平性

IRS宣布通脹減少法案資助新合規 恢復稅收體系公平性

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

2023-09-10 02:15
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢