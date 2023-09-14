非裔生因髮辮被停課 家長喊告

德州一所高中不顧皇冠法，竟要求學生剪去髮辮。（示意圖，Armin Rimoldi/Pexels)

休士頓以東Mont Belvieu的Barbers Hill High School再度因為髮禁而成為輿論焦點。該校2019年要求兩名男生剪去髮辮，De'Andre Arnold與Kaden Bradford認為涉及歧視 因此提告，最後還促成聯邦皇冠法案（C.R.O.W.N. Act）。弔詭的是，德州 9月1日才剛實施皇冠法案，但Barbers Hill High School竟然又故態復萌，要求高二學生Darryl George剪去髮辮，在他拒絕後，罰他一周不得到校。

母親Darresha George 接受CNN訪問時指出，兒子因為不理學校多次警告，仍然堅持以編髮的造型上課，最後遭到留校察看的處分，超過一星期不能到校。她說，兒子被停學的那周，剛好是德州實施皇冠法案後的一周，而皇冠法案的用意就是禁止因為髮型而歧視他人。校方與Barbers Hill 獨立學區都未回應CNN的提問，一名職員則告訴當地的KTRK，頭髮長度與皇冠法案並不衝突。

對於長髮違反服儀規定的說法，Darresha George並不同意，並說她兒子經常因為一些與教育 無關的事遭到處分，因此已經聘請律師、考慮提告。她說，她們希望看到政策改變，並停止對黑人學生的歧視，除了要求取消兒子的留校察看，更希望其他學生不會因為髮型而被處分。