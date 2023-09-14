檢察長彈劾案 婚外情關係人不得作證

德州檢察長帕克斯頓彈劾案過程中，副州長派翠克（左）不時與法律顧問交頭接耳。（美聯社）

德州 檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）的彈劾 案正在參議會審理中，據稱與帕克斯頓發生婚外情的關係人歐森（Laura Olson） 13日到場，但經過整天的擱置後，擔任主審官的副州長派翠克（Dan Patrick）最後才表示歐森不得作證，雖然兩造都同意，但派翠克沒有說明為何她不能作證。

彈劾案的關鍵在於帕克斯頓與地產商保羅（Nate Paul）是否有不當勾串，另外輿論之所以認為歐森對本案相當關鍵，係因歐森據稱受雇於保羅，而歐森的不當受雇正是帕克斯頓被控濫用職權的16項罪名之一。

歐森13日上午就至參議會議場外候傳，但經過數小時的不公開討論後，派翠克才表示，歐森雖然到場，但成員認為不適合作證。在此之後，議會兩黨彈劾小組的律師Rusty Hardin一度表示不再爭議，但當帕克斯頓律師Tony Buzbee要求以證據不足終結本案時，卻因一票之差而被否決，審查會14日仍將繼續。

帕克斯頓在彈劾案開審後就停職，也未出席審查，在13日的緊張局面解除後，他在X平台發文，說他下周要去緬因州與前Fox News主播卡爾森（Tucker Carlson）討論德州政壇的發展，「應該相當有趣呢」。雖然帕克斯頓本人沒有露面，但妻子、參議員 Angela Paxton一直都在會場，只是不能投票。

帕克斯頓的離職幕僚曾說，檢察長曾經私下透露他有婚外情；不過先前曾為共和黨籍德州參議員坎貝爾（Donna Campbell）服務的關係人歐森則從未對外鬆口，也未透露帕克斯頓與保羅的往來。建商保羅6月遭到起訴，但他否認犯罪。

帕克斯頓的前執行助理Drew Wicker在13日的作證過程中，說他知道兩人互有往來，帕克斯頓偶爾會支開隨扈，由他接送至某些地點，包括與保羅會面。當時帕克斯頓的家在正在改裝，廚具要價2萬元，但包商卻說了三次「要跟保羅確定」，因此Drew Wicker懷疑改裝與保羅有關，而且是不太合適的那種。不過帕克斯頓的律師堅稱改裝是他自己付的錢。