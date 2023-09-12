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慈濟農曆七月吉祥月辦祈福會

記者封昌明／休士頓報導
全體信眾起立禮佛。 （記者封昌明／攝影）
全體信眾起立禮佛。 （記者封昌明／攝影）

佛教慈濟基金會德州分會9月9日在該會靜堂舉辦農曆七月吉祥月祈福會，由執行長羅濟嶢主持，駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、僑教中心副主任黃依莉、台商會會長徐世鋼、美南銀行副總裁莊碧玲等都到場敬敬並參與禮佛，場面莊嚴肅穆。

證嚴上人在錄影中開示，農曆七月是佛陀的歡喜月、吉祥月、孝親月。今年七月吉祥月的主題是「靜思法脈勤行道‧慈濟宗門人間路‧慈悲行善福滿門‧智慧處世德傳家」，全球天災人禍不斷，普天之下人間苦難偏多，生活不得安寧 這一切都源於人心的不調和。證嚴上人呼籲，大家要共同虔誠一念，人人摒棄貪欲，為人間的祥和而祈禱。

羅濟嶢在致詞時表示，我們要推廣大愛，當以年長者當父母、同齡者 當兄弟姊妹、年幼者當自己的子女看待，要展現大愛福慧雙修，值此世界天災人禍不斷，慈濟正在世界各地展開救災活動，我們一定要心生感恩才能吉祥，正信，努力向世界推廣齋戒如素，淨化人心。

王韋龍說，慈濟有如在人世間行走的菩蕯，聞聲救苦，有慈有愛，人生追求，了脫生死，他強調我們雖然無緣大慈，但願同體大悲，唯有慈悲心，才能如慈濟的修行者一樣行善天下。黃依莉則盛讚慈濟的人文學校，多年即長期推廣台灣文化，僑委會也期待未來多多合作，共同為僑民造福。

義工們表跪羊圖，很多人都含淚看完。（記者封昌明／攝影）
義工們表跪羊圖，很多人都含淚看完。（記者封昌明／攝影）
羅濟嶢（右起）、王韋龍、黃依莉虔誠禮佛。（記者封昌明／攝影）
羅濟嶢（右起）、王韋龍、黃依莉虔誠禮佛。（記者封昌明／攝影）

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