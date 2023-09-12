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美南大專校友會 辦台灣美術發展史講座

【休士頓訊】
全體會員大合照。 （記者封昌明／攝影）
全體會員大合照。 （記者封昌明／攝影）

美南大專院校聯合校友會 9 月 9日下午在僑教中心展覽室舉行「台灣美術發展史」講座，邀請到資深旅美畫家、作家、國際藝術策展人劉昌漢老師主講。他是國立台灣藝術大學校友，畢業後赴西班牙馬德里聖費南度藝術學院深造，因學術表現，獲得台灣僑務委員會頒贈海外優秀青年獎章。 1978年到美國發展，除繪畫創作外，也從事藝術寫作及國際藝術策展工作。

劉昌漢準備了180 張圖片，展現從明，鄭，清，日據，民國， 228 及至今，台灣美術的演變和以及不同思想與認同所展現多元面貌，不做價值判斷，內容主要來自多年前為促成國立台灣美術館和華府沙可樂美術館合作的策展論述。

美南大專院校聯合校友會希望藉由這個講座，讓各個年齡層僑胞包括主流的朋友們， 更加的了解台灣美術的發展過程，進而更加了解台灣， 認識台灣不同的面向。

劉昌漢任教North Central College, Illinois 美術系等學府，獲邀在歐洲、美國、加拿大、中國、台灣各美術館展覽講學。著作《百年華人美術圖象》、《藝林外史─藝術如此多嬌》、《北美水墨觀覽》、《遊美國、加拿大/發現美術館》、《北美風景繪畫》等，獲海外華文著述獎第一名等多項榮譽，曾為美、加十餘美術館策展，介紹中華藝術。2011年獲得美國國家藝術基金會(National Endowment for the Arts)“美國挑戰獎助” (NEA Challenge America Grant)榮譽。2013年在休士頓展覽，休士頓市長Annise Parker宣佈揭幕當天為 “劉昌漢日” (Charles Liu Day) 。2015年獲國立台灣藝術大學頒贈 「建校60週年傑出校友楷模獎」，獲聘中國畫學會(美國)榮譽會長至今。他的代表作品包括《玉山雲》、《優勝美地國家公園通景》、《巍峨》、《浩瀚無垠》、《雪山河源》、《雪山》系列、《水之舞》系列等等。

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