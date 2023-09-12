美南大專校友會 辦台灣美術發展史講座

全體會員大合照。 （記者封昌明／攝影）

美南大專院校聯合校友會 9 月 9日下午在僑教中心展覽室舉行「台灣美術發展史」講座，邀請到資深旅美畫家、作家、國際藝術策展人劉昌漢老師主講。他是國立台灣藝術大學校友，畢業後赴西班牙馬德里聖費南度藝術學院深造，因學術表現，獲得台灣僑務委員會頒贈海外優秀青年獎章。 1978年到美國發展，除繪畫創作外，也從事藝術寫作及國際藝術策展工作。

劉昌漢準備了180 張圖片，展現從明，鄭，清，日據，民國， 228 及至今，台灣美術的演變和以及不同思想與認同所展現多元面貌，不做價值判斷，內容主要來自多年前為促成國立台灣美術館 和華府沙可樂美術館合作的策展論述。

美南大專院校聯合校友會希望藉由這個講座，讓各個年齡層僑胞包括主流的朋友們， 更加的了解台灣美術的發展過程，進而更加了解台灣， 認識台灣不同的面向。

劉昌漢任教North Central College, Illinois 美術系等學府，獲邀在歐洲、美國、加拿大 、中國、台灣各美術館展覽講學。著作《百年華人美術圖象》、《藝林外史─藝術如此多嬌》、《北美水墨觀覽》、《遊美國、加拿大/發現美術館》、《北美風景繪畫》等，獲海外華文著述獎第一名等多項榮譽，曾為美、加十餘美術館策展，介紹中華藝術。2011年獲得美國國家藝術基金會(National Endowment for the Arts)“美國挑戰獎助” (NEA Challenge America Grant)榮譽。2013年在休士頓 展覽，休士頓市長Annise Parker宣佈揭幕當天為 “劉昌漢日” (Charles Liu Day) 。2015年獲國立台灣藝術大學頒贈 「建校60週年傑出校友楷模獎」，獲聘中國畫學會(美國)榮譽會長至今。他的代表作品包括《玉山雲》、《優勝美地國家公園通景》、《巍峨》、《浩瀚無垠》、《雪山河源》、《雪山》系列、《水之舞》系列等等。