我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

環球第一銀行 開業晚宴熱鬧

【休士頓訊】
環球第一銀行行長、行政總監JP Park致詞。
環球第一銀行行長、行政總監JP Park致詞。

環球第一銀行(Global One Bank)開業慶典晚宴9月9日在休士頓萬豪酒店（Marriott Hotel）隆重舉行。

德州參議員、休士頓市長候選人惠特米爾（John Whitmire）、休士頓市財務總監候選人霍林斯（Chris Hollins）、環球第一銀行董事會董事Amit Bhakta、Robert Eckels、David Gu、Judy Han、黃泰生、李蔚華、Jeung Ho Park、Ajay Patel、Jay Patel、Deepesh T. Shrestha、Gyanshor Shrestha、David Dooihl Song、Jay Song、Thomas Gil Song、Andrew Whang、Thomas Young K. Yoo等與環球第一銀行股東、投資人和客戶600餘人歡聚一堂，共襄盛舉，祝賀環球第一銀業正式開張營業。

環球第一銀行行長、行政總監JP Park 說：「歡迎各位大休士頓地區政商界人士、投資人、客戶蒞臨環球第一銀行開業慶典晚宴！沒有您們的付出，不可能有環球第一銀行的今天。環球第一銀行是從德州的一家小型私人銀行購買過來的，這家銀行已有107年的歷史。儘管這家銀行業務範圍很小，但100多年來仍然屹立不到，仍然具有有吸引力的地方。我們買下來以後，融入更大的資本，吸引更多的客戶，增加更多的投資。一句話，讓投資人和客戶賺更多的錢。」

他接著說：「購買成立環球第一銀行從啟動到成交歷時近四年，前後經歷過波瀾和挫折，如果沒有哈里斯縣前縣長埃克爾斯(Robert Eckels)的努力、支持和貢獻，我們沒有今天的環球第一銀行的成立。在他的努力下，我們的環球第一銀行於2022年12月12日獲得FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation)的批准，2022年12月16日獲得FRB（Federal Reserve Board)的批准，2022年12月22日獲得TBD的批准，2023年1月5日完成融合，開始正式營業。目前已有休士頓和達拉斯兩個營業所，發展速度非常快，客戶非常多，以至於聯邦銀行主管部門要求我們放慢節奏。」

德州參議員、休士頓市長候選人惠特邁爾說：「感謝環球第一銀行JP Park行長邀請我出席環球第一銀行的開業剪彩儀式和慶典晚宴！熱烈祝賀環球第一銀行隆重開業，希望您們繼續為多元民族、多元文化的大休士頓地區的經濟發展做出突出的貢獻。」

擔任過哈里斯縣書記官、正在競選休士頓市財務總監的霍林斯說：「熱烈祝賀環球第一銀行開張營業，這是難得的美國少數族裔銀行，希望您們更好地為少數族裔服務。如果您認識我，你就會知道我是徹頭徹尾的休士頓人，我在這個城市出生，在這個城市長大，休士頓養育了我，我愛這座城市。」

美南新聞傳媒集團董事長、環球第一銀行的創始人李蔚華說：「美國銀行有4000多家，而少數族裔銀行只有70多家，要成立少數族裔銀行非常艱難，但在各位的關心和支持下，我們終於辦到了。在座的各位都是資深企業家，也要在金融行業出類拔萃，讓華盛頓知道，我們除了創業、做生意外，也能主宰金融，這是經濟發展的命脈。讓我們為更多的客戶提供服務，為多元民族、多元文化的少數族裔做出更大的貢獻。」

美南新聞傳媒集團董事長、環球第一銀行的創始人李蔚華致詞。
美南新聞傳媒集團董事長、環球第一銀行的創始人李蔚華致詞。
環球第一銀行董事合影。
環球第一銀行董事合影。
環球第一銀行(Global One Bank)開業晚宴熱鬧非常。
環球第一銀行(Global One Bank)開業晚宴熱鬧非常。

休士頓 投資 德州

上一則

松立假期 台灣雙十國慶團優惠200元

下一則

美南大專校友會 辦台灣美術發展史講座

延伸閱讀

環球第一銀行 休士頓盛大開幕

環球第一銀行 休士頓盛大開幕
「單飛行不通」德州電網擬接全國 議員力促

「單飛行不通」德州電網擬接全國 議員力促
休士頓東吳大學校友會會長 迎來訪學弟妹

休士頓東吳大學校友會會長 迎來訪學弟妹
乘雙體充氣船環球探險卻遇多次鯊魚攻擊 三名船員在澳洲外海獲救

乘雙體充氣船環球探險卻遇多次鯊魚攻擊 三名船員在澳洲外海獲救

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
全美生活費用最高的8個都會區，加州聖荷西排第三。（美聯社）

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

2023-09-05 22:16
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬