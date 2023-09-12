環球第一銀行 開業晚宴熱鬧

環球第一銀行行長、行政總監JP Park致詞。

環球第一銀行(Global One Bank)開業慶典晚宴9月9日在休士頓 萬豪酒店（Marriott Hotel）隆重舉行。

德州 參議員、休士頓市長候選人惠特米爾（John Whitmire）、休士頓市財務總監候選人霍林斯（Chris Hollins）、環球第一銀行董事會董事Amit Bhakta、Robert Eckels、David Gu、Judy Han、黃泰生、李蔚華、Jeung Ho Park、Ajay Patel、Jay Patel、Deepesh T. Shrestha、Gyanshor Shrestha、David Dooihl Song、Jay Song、Thomas Gil Song、Andrew Whang、Thomas Young K. Yoo等與環球第一銀行股東、投資 人和客戶600餘人歡聚一堂，共襄盛舉，祝賀環球第一銀業正式開張營業。

環球第一銀行行長、行政總監JP Park 說：「歡迎各位大休士頓地區政商界人士、投資人、客戶蒞臨環球第一銀行開業慶典晚宴！沒有您們的付出，不可能有環球第一銀行的今天。環球第一銀行是從德州的一家小型私人銀行購買過來的，這家銀行已有107年的歷史。儘管這家銀行業務範圍很小，但100多年來仍然屹立不到，仍然具有有吸引力的地方。我們買下來以後，融入更大的資本，吸引更多的客戶，增加更多的投資。一句話，讓投資人和客戶賺更多的錢。」

他接著說：「購買成立環球第一銀行從啟動到成交歷時近四年，前後經歷過波瀾和挫折，如果沒有哈里斯縣前縣長埃克爾斯(Robert Eckels)的努力、支持和貢獻，我們沒有今天的環球第一銀行的成立。在他的努力下，我們的環球第一銀行於2022年12月12日獲得FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation)的批准，2022年12月16日獲得FRB（Federal Reserve Board)的批准，2022年12月22日獲得TBD的批准，2023年1月5日完成融合，開始正式營業。目前已有休士頓和達拉斯兩個營業所，發展速度非常快，客戶非常多，以至於聯邦銀行主管部門要求我們放慢節奏。」

德州參議員、休士頓市長候選人惠特邁爾說：「感謝環球第一銀行JP Park行長邀請我出席環球第一銀行的開業剪彩儀式和慶典晚宴！熱烈祝賀環球第一銀行隆重開業，希望您們繼續為多元民族、多元文化的大休士頓地區的經濟發展做出突出的貢獻。」

擔任過哈里斯縣書記官、正在競選休士頓市財務總監的霍林斯說：「熱烈祝賀環球第一銀行開張營業，這是難得的美國少數族裔銀行，希望您們更好地為少數族裔服務。如果您認識我，你就會知道我是徹頭徹尾的休士頓人，我在這個城市出生，在這個城市長大，休士頓養育了我，我愛這座城市。」