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艾伯特送出偷渡客 伊州參議員德賓批

編譯林思牧／綜合報導
德州州長艾伯特花錢雇巴士把偷渡客載往其他州，遭到抨擊。（摘自CBP臉書）
德州州長艾伯特花錢雇巴士把偷渡客載往其他州，遭到抨擊。（摘自CBP臉書）

偷渡客把美國幾個最大的「庇護市」(sanctuary cities)領導人搞得焦頭爛額，德州州長艾伯特花錢雇巴士把偷渡客載往其他州，似乎得到許多本州保守派人士的激賞，現在繼紐約市之後，芝加哥也宣告偷渡客的問題越演越烈。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)6日(周三)發出鄭重警告，指出從美墨邊界湧進紐約市的11萬庇護申請人(asylum seekers)將會把紐約市摧毀，上星期公立學校開學時，有2萬1000名非法移民兒童進入各學校就讀，給整個教育系統造成重大衝擊，這些新學生英文不通，讓學校不知該如何進行教育。

亞當斯市長表示，他看不出有任何辦法可以讓紐約不被摧毀。接著在8日(周五)，伊利諾州民主黨聯邦參議員德賓(Dick Durbin)與芝加哥市長強森(Brandon Johnson)共同舉行記者會，德賓強烈指責艾伯特州長用巴士把偷渡客載到民主黨掌政的城市，但追本溯源這是聯邦沒有執行邊界管制而出現的問題，歸咎於艾伯特並沒有解決問題。

從德州保守州民的觀點來說，艾伯特的強勢作風很得人心，至少這些偷渡客不會成為德州的長期問題。芝加哥宣告自己是庇護市，對偷渡客來者不拒，目前有1600名偷渡客住在各警察局裡，而且預期會有更多人前來，把警察局當流浪人之家不是長久的辦法，為了應付偷渡客的需求，市政府目前每個月耗用3000萬元。

強森市長正在與市議會協商，要在市區幾個地點設置超大帳棚城，被他稱為「可禦寒基地營區」(winterized base camps)，每個大帳棚可以容納1000人，但理想的狀況應該是只住500人。但一位支持移徙人權益的市議員指出，這樣的設施基本上就是難民營(refugee camps)。

從去年8月至今，芝加哥來了1萬3500名偷渡客，有些人投靠親友或自行獨立，住在警察局和歐海爾國際機場(O’Hare International Airport)的有2000人，另外有6800人住在市內的18個庇護所(shelters)。

偷渡客 紐約市 庇護

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