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環球第一銀行 休士頓盛大開幕

【休士頓訊】
國會議員艾爾格林頒發褒揚狀環球第一銀行行長兼行政總監（CEO) JP Park（左三）。（記者封昌明／攝影）
國會議員艾爾格林頒發褒揚狀環球第一銀行行長兼行政總監（CEO) JP Park（左三）。（記者封昌明／攝影）

環球第一銀行（Global One Bank)盛大開業剪彩儀式於9月9日下午在休士頓銀行臨時總部(1400 Blalock Road，Houston, TX 77055)盛大舉行。

國會議員格林（Al Green)、德州參議員、休士頓市長候選人惠特邁爾（John Whitmire)、德州眾議員吳元之（Gene Wu)、韓國駐休士頓總領事Youngho Jung、台北駐休士頓經濟文化處處長蕭伊芳、環球第一銀行董事會共同主席Amit Bhakta、 Robert Eckels、David Gu、Judy Han、Sam T. Hwong、Wae H. Lee、Jeung Ho Park、Ajay Patel、Jay Patel、Deepesh T. Shrestha、Gyanshor Shrestha、David Dooihl Song、Jay Song、Thomas Gil Song、 Andrew Whang、Thomas Young K. Yoo 以及環球第一銀行的投資人、合作夥伴、客人共100餘人出席。

環球第一銀行的宗旨是為世界各地的客戶提供創新的銀行解決方案，使用最新的技術來確保客戶擁有最好的服務，為客戶提供盡可能最好的銀行體驗，無論他們身在何處。

環球第一銀行的前身是Chappell Hill Bank，這是一家規模不大、單人開辦的銀行，現已發展成為一家提供全方位服務的國際銀行金融服務機構，滿足哈里斯縣、大休士頓地區、達拉斯巿以及美國各地不斷增長的社區的需求，也正在舊金山、洛杉磯、芝加哥、華盛頓特區等地籌建分行。

環球第一銀行的專業團隊和彬彬有禮的員工非常自豪地為客戶服務，提供多種貸款模式，包括 SBA 貸款、商業貸款、房地產貸款、抵押貸款和汽車貸款等。環球第一銀行正在擴大股東範圍，熱烈歡迎各位商家個人來環球第一銀行投資、貸款、開戶盈利。

新移民都是抱持著理想的美國夢前往美國，在這裡任何人都有可能透過自己的努力邁向巔峰。德州亞裔美國人從創業起家，到開辦屬於自己的環球第一銀行(Global One Bank) ，實現了美國夢。美國有民主、權利、自由、公平、平等的體制，其中包括創業、發展、繁榮與成功的機會，以及從平民向上的流動性。亞裔美國人相信通過自己的勤奮、勇氣、創意、決心、打拼邁向富裕，而非依賴於特定的社會階層和他人的援助。環球第一銀行的成功開辦，按照休士頓市長特納的話說，這是「亞裔美國人的驕傲，這是亞裔的銀行、美國的銀行，也是國際的銀行」。

休士頓政商匯聚一堂切蛋糕，慶祝開幕。（記者封昌明／攝影）
休士頓政商匯聚一堂切蛋糕，慶祝開幕。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長蕭伊芳（右四）與JP PARK（左三）在印有中華民國國旗的...
駐休士頓台北經文處處長蕭伊芳（右四）與JP PARK（左三）在印有中華民國國旗的蛋糕前合影）。（記者封昌明／攝影）
盛大的開幕剪綵典禮，冠蓋雲集場面熱鬧。 （記者封昌明／攝影）
盛大的開幕剪綵典禮，冠蓋雲集場面熱鬧。 （記者封昌明／攝影）

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