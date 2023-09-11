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「單飛行不通」德州電網擬接全國 議員力促

編譯陳盈霖／綜合外電報導
民主黨籍國會眾議員卡薩爾起草，要求德州與國家電網連接起來。（卡薩爾推特）
民主黨籍國會眾議員卡薩爾起草，要求德州與國家電網連接起來。（卡薩爾推特）

德州WFAA電視台報導，有鑒於酷熱的夏季用電需求量緊張，民主黨籍德州聯邦眾議員卡薩爾（Greg Casar）正起草立法，要求德州將其電網與全國其他地區連接起來，以便從他州獲取電力，「單飛是行不通的」。

卡薩爾日前參加「德州政治內部」（Texas Politics）時，氣溫高達三位數，他收到與其他德州人相同的「要求節約能源」警告。他在節目中表示，「當我們需要幫助時，卻得不到幫助。當其他州需要幫助時，我們無法向他們出售電力，這根本沒有意義。」

他認為，讓德州電網更加可靠，是一個比相互指責可再生能源和不可再生能源更大的問題。「今年我們漫長而炎熱的夏季，是史上有史以了第二熱的夏天。德州氣候學家表示，德州6月至8月平均氣溫為85.3度。2011年平均溫度為86.8度，是史上溫度最高的夏季。」然而2021年，導致德州電網癱瘓的卻是冬季風暴烏里（Uri）。

卡薩爾說，雖然德州大多數電網是獨立的，但在冬季風暴時，確實有幾個連接全國電網的區域並未停電。「在烏里爆發期間，賈斯柏（Jasper）並未出現大規模停電。艾爾帕索（El Paso）也沒有大規模停電，因他們能從鄰近地區得到電力。」

他還要求聯邦調查全國各地監獄中，與高溫相關的環境條件，特別是德州。卡薩爾是眾議院監督和問責委員會（House Committee on Oversight and Accountablility）14位簽署致函委員會主席柯莫（Jamse Comer）的14位民主黨人之一。

信中指出，在德州約70%監獄沒有空調，不僅是囚犯，看守囚犯者也須忍受悶熱的天氣。卡薩爾說，目前有足夠資金可幫助監獄安裝空調。「從報導中發現，監獄的人們將床單放入廁所，以便夏季能擦乾身體、降溫，這是不對的。入獄者要承擔他們的所作所為，但我們實施殘酷和不尋常的懲罰是違反憲法，也不符合美國精神。」

德州 監獄 民主黨

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