秋天來了 居家進出當心蛇出沒

米德蘭（Midland）國家氣象中心外的草坪上，日前發現十吋長響尾蛇。（取自德州米德蘭國家氣象中心）

休士頓 紀事報報導，夏末秋初，當心蛇出沒！隨著夏季即將結束，秋天來臨，意味著春季產下的蛇卵孵化，此時民眾可能會遇到許多剛出生的無肢爬行動物，無論是否有毒。

德州 米德蘭（Midland）國家氣象中心外草坪上，日前發現一條十吋長響尾蛇（rattlesnakes）寶寶。國家氣象局在臉書 上寫道，「作為您附近氣象學家好友，我們不僅會向您提供有關危險天氣建議，也會向您提供有關危險野生動物的建議。這是一年中響尾蛇產卵時間，所以要小心，注意安全。」

根據德州公園和野生動物廳（Texas Parks and Wildlife Department，TPWD）數據，德州有超過115種不同的蛇種，數量為全美之最。該州大部分蛇無毒無害，但仍有15%有毒，大多為珊瑚蛇（coral snakes）、銅頭蛇（copperheads）、棉口蛇（cottonmouths）和響尾蛇。

根據TPWD，冷血動物需找到更合適的環境調節體溫。牠們不大能適應極端溫度，無論是冷還是熱，因此牠們經常被發現藏匿於大自然間，以躲避鷹、貓頭鷹和哺乳動物掠食。TPWD發言人強森（Lerrin Johnson）透過電郵的聲明中寫道，「牠們本身就是掠食者，尋找囓齒動物、昆蟲、鳥蛋和幼鳥。在城市地區，經常看見外來老鼠，而牠們成為控制老鼠數量的服務者。」

該機構指出，在住家和社區周圍發現的大多數蛇都為無毒，實際上是有益的。強森說，「牠們在捕獲老鼠上表現出色。」然該機構也警告，德州仍有毒蛇，「我鼓勵人們一旦被蛇咬傷，找到離出事地點最近醫院尋求幫助，以防萬一碰上毒蛇。這就像消防演習一樣，你可以知道在緊急情況該怎麼做，知道如何識別所在地區最常見的幾種毒蛇，也可減少恐懼。」

聲明並指出，若在住家發現很多蛇，就要考慮什麼可能會吸引囓齒動物到屋內，因為這可能是蛇的目標。如堆疊的木柴，可作為囓齒動物居住地，「若想避免蛇來訪，將它放置在後門附近可能不是最好的方法，民眾要保持人流量大的區域乾淨，經常清潔或修剪，可能避免意外踩到覓食中或路過的蛇。」