旱龜出走 社群媒體瘋轉找回

基督聖體市（Corpus Christi）發生大旱龜出逃事件，目擊者把照片與視頻放上社群媒體 後引發瘋傳，旱龜很快就被主人找回。

旱龜主人伊麗莎白柏克斯（Elizabeth Burkes）表示，7日(周四)上午9時她拿著蔬菜 到院子裡去餵旱龜的時候，沒看到旱龜卻發現鐵絲網圍籬下方有一個大洞，她知道情況不妙，趕緊進屋想上社群媒體發布「尋龜啟事」，卻發現社區的人已經放了一些大旱龜在大馬路上爬行的照片和視頻。

她的住宅在南帕德雷島街（South Padre Island Drive）和克萊爾街（Clare Street）交口附近，這兩條街都是交通繁忙的大馬路，她擔心旱龜會被車壓死。那位發文的女士表示，她載著母親外出，到達十字路口附近時看到旱龜在爬行，她的母親把往來的車輛攔住，免得旱龜被壓到。接著有一名男子把大旱龜抓起，放在皮卡的載物床（cargo bed）。

柏克斯向那位發文的女士取得那名男子的電話號碼，那位男子向柏克斯問了幾個關於旱龜的問題，柏克斯都答得正確，那位男子就把旱龜還給柏克斯，從發現失蹤到物歸原主，大約只花了一個多小時。

柏克斯表示，那隻大旱龜是兩個星期前自己爬到她家的，她向動物管制局（Animal Control）報告過以後，暫時保管這隻旱龜，經過幾天相處，一家人越來越喜歡牠，因為牠棕橘色的龜殼，家人給牠取了「柑橘果醬」（Marmalade）這個名字，如果一個月沒人認領，這隻旱龜就會永久成為她家的一員。

這隻旱龜的品種是蘇卡達陸龜（Sulcata Tortoise），這是全球旱龜中體型第三大的，柑橘果醬才五歲左右，已經有50公分的長度、40磅的體重。