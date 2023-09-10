聖安東尼奧2警中彈 局長：慣犯縱放導致

聖安東尼奧日前12個小時之內發生兩宗警察擊斃暴力罪犯的事件，但兩個事件中各有一名警察被歹徒開槍擊 中，警察局長對檢察官一再讓慣犯開釋深覺沮喪，執法人員每天面對的危險無疑因此而大幅上升。

聖安東尼奧市警局局長麥克馬努斯（William McManus）指出，40歲男子柯克蘭（Michael Kirkland）有過六次重罪控罪和一次輕罪控罪，犯過很多暴力與槍械的罪行，但是地區檢察官辦公室屢次註銷控罪或延後審判，以至於柯克蘭從來沒有被庭審過，而且越來越大膽，在街頭更囂張。

上月30日中午過後，市警局街頭犯罪小組（Street Crimes Unit）的巡警在跟蹤柯克蘭，當時他是在10號公速公路附近駕車，當他看到跟蹤的警車時，猛然把車撞向警車，他開門下車後，一面跑一面向警察開槍，並企圖劫持路上來往的車輛，但都沒有人停下來。

接著他跑上10號高速公路，而且繼續回頭向警察開槍，當他想攔截一輛車子時，女性司機不肯就範停下，反而踩油門離開，柯克蘭向她的方向開了好幾槍，幸好那位女子沒有中彈。幾名警察向柯克蘭開槍，他身中數槍當場一命嗚呼，有一名警察中彈，送醫動手術後已無生命危險。

到了晚上10時左右，警察跟蹤兩名竊車嫌犯到環城410公路與州級151公路交口附近的家得寶（Home Depot），那輛被報失車輛的駕駛人突然開門下車逃跑，警察追逐後雙方互相開火，那名偷車嫌犯被警察擊斃，但也有一名警察被嫌犯擊中。

麥克馬努斯局長指出，30日這天對市警局是令人心情沉重的一天，警察希望維持治安，但檢察單位和法院卻一再縱放有極多前科的慣犯，這些人知道反正被抓到，進拘留所關幾天又可以出獄，警察對他們已經起不了嚇阻作用。