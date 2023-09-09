休士頓東吳大學校友會會長 迎來訪學弟妹

來自台北的東吳大學的四位學生在該校李逢堅（中排左一）的率領下，與賴李迎霞（中右二）等多位本地僑領合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓 東吳大學校友會會長賴李迎霞，日前與夫婿賴清陽律師在他們所擁有的斯坦福市萬豪酒店招待一群來自台北東吳大學的校友們，僑教中心主任王盈蓉、斯坦福市市議員譚秋晴、環球第一銀行董事黃泰生、中華公所共同主席江麗君、中華老人協會會長趙婉兒、柯文哲之友會會長馮啟豐及多位世華婦女工商協會前會長都前往同樂。

東吳大學同學一行是在該師資培育中心李逢堅教授率領下，與何宗謀、劉育廷、連苡丞、陳雅彤等四位學生，執行教育部 學海築夢計畫的「東吳大學美國休士頓中學實習計畫」，在休士頓當地的公立、公辦民營與私立高中實習，以及參訪師資培育大學為期一個月。

斯坦福市議員譚秋晴（左）致贈賴李迎霞（右）市徽表彰她為該市稅收貢獻良多。（記者封昌明／攝影）

李逢堅表示，這段期間，除了與同學們實際走入美國的學校進班觀摩許多堂中學課程外，他們也各自準備主題，到美國中學的班級實際試教，同時進行台美文化的交流。這四位同學都要做主題的準備，在通過甄選後，即由在教授們督導，依自己任教領域，設計融入台灣特色的主題。

東吳大學學海築夢計畫在有限時間內，讓學生學習美國當地學校教育制度、教學實務與師培制度，兼重深度與廣度。師生們也利用課餘假日在校友會會長賴李迎霞的安排下，參與當地僑委會主辦的台灣美食展、愛心組織贈送文具書包給當地小學，並體驗當地文化生活。

賴李迎霞（右一）、馮啟豐（右三）致贈紀念品給東吳大學的同學及教授。（記者封昌明／攝影）

東吳大學學海築夢計畫是由師資培育中心與英文系共同執行，自2009年開始每年辦理，至今已15年。2020至2022年間因疫情 爆發而中斷。疫情結束後，今年終於再度重新開展。

此計畫已讓多位學生受惠，參與過此計畫的學生，有的更加篤定在國內擔任教職、有的進一步到海外進修，有的甚至到休士頓擔任教職。此一計畫不僅開拓學生的視野，他們也是重要的種子，除了分享心得給同學，更借重學習到的美國經驗，在未來自己的教職上有所發揮。