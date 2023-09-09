抗議反變裝秀法 網友租T霸嗆州長

RuPublicans在I-35設立的T霸，嘲諷德州的反變裝秀法。州長艾伯特的名字就叫Greg。（取自RuPublicans / GoFundMe）

Instagram知名帳號「RuPublicans」2023年初因為推出聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）的電腦合成變裝照而一戰成名，鑒於德州 反變裝法9月1日上路，RuPublicans近日發起募款，宣稱要給德州州長「好看」，最後成就了I-35在奧斯汀Braker Lane路段的T霸諷刺廣告，要「州長管好自己的假髮，別管我們的秀」（Mind your wigs, not our gigs, Greg!），Greg即為州長艾柏特的名字。

由「husband and husband team」組成的RuPublicans在上月29日下午在Instagram宣布，「T霸已經搞好，向行動派現實主義致敬」，並加了一句，「嘿，議員們，與其關燈（停業），不如修正你們的過時觀念吧」。RuPublicans透過GoFundMe的募款，原本目標是1萬元，最後截止時收到1萬6525元。

反變裝法Senate Bill 12實施後，會將對未成年人演出的性取向變裝秀科以刑責，結果引起支持變裝秀者的反彈，包括RuPublican募款租T霸的行動。RuPublican的成名作是幫克魯茲變裝成華服濃妝的「Cruzella Deville」，引起休士頓紀事報報導，克魯茲當時還在推特回應。「紀事報大概吃飽太閒，才會拿我被變裝的事當新聞」。

不過，RuPublicans並沒有放過克魯茲，7月4日再度推出國慶版的Cruzella，在芭比 Barbie電影上映後，RuPublicans再推出「Cancun Barbie」，嘲諷克魯茲在德州2021年冬季風暴時跑去墨西哥坎昆度假一事。