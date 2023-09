抗議反變裝秀法 網友租T霸嗆州長

RuPublicans在I-35設立的T霸,嘲諷德州的反變裝秀法。州長艾伯特的名字就叫Greg。(取自RuPublicans / GoFundMe)

Instagram知名帳號「RuPublicans」2023年初因為推出聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)的電腦合成變裝照而一戰成名,鑒於德州 反變裝法9月1日上路,RuPublicans近日發起募款,宣稱要給德州州長「好看」,最後成就了I-35在奧斯汀Braker Lane路段的T霸諷刺廣告,要「州長管好自己的假髮,別管我們的秀」(Mind your wigs, not our gigs, Greg!),Greg即為州長艾柏特的名字。

由「husband and husband team」組成的RuPublicans在上月29日下午在Instagram宣布,「T霸已經搞好,向行動派現實主義致敬」,並加了一句,「嘿,議員們,與其關燈(停業),不如修正你們的過時觀念吧」。RuPublicans透過GoFundMe的募款,原本目標是1萬元,最後截止時收到1萬6525元。

反變裝法Senate Bill 12實施後,會將對未成年人演出的性取向變裝秀科以刑責,結果引起支持變裝秀者的反彈,包括RuPublican募款租T霸的行動。RuPublican的成名作是幫克魯茲變裝成華服濃妝的「Cruzella Deville」,引起休士頓紀事報報導,克魯茲當時還在推特回應。「紀事報大概吃飽太閒,才會拿我被變裝的事當新聞」。

不過,RuPublicans並沒有放過克魯茲,7月4日再度推出國慶版的Cruzella,在芭比 Barbie電影上映後,RuPublicans再推出「Cancun Barbie」,嘲諷克魯茲在德州2021年冬季風暴時跑去墨西哥坎昆度假一事。