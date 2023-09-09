濕熱天氣 德州發現瘧疾病例

德州上一個冬季所降下的大量雨雪，讓蚊子有足夠的水可以繁殖，加上幾個月來不斷的熱浪，蚊蟲疾病要加倍小心。圖為蚊子示意圖。（取自CDC）

美國今年已發現九宗瘧疾(malaria)病例，其中一人是在德州 ，這九例都是在本土得病的，瘧疾雖然聽起來嚇人，但美國人最容易得的蟲媒重症卻是西尼羅病毒(West Nile Virus)，在德州這樣的天候中居民更須注意防範。

8月中旬之前美國有八例瘧疾，其中七例在佛羅里達州 ，一例在德州。8月18日那天，馬里蘭州衛生廳宣布有一位州民確診為瘧疾，他短暫住院後已回家休養。這些病人近期都沒有出過國，代表美國境內自有瘧疾原蟲存在，但會攜帶與傳播這種病原體的蚊子只有一種，在美國十分稀少，因此瘧疾要在美國廣泛流行並不容易。

聯邦疾病防治中心 CDC（US Centers for Disease Control and Prevention）上月24日公布的「2021年昆蟲媒介病毒性疾病(arboviral diseases)報告」指出，那一年在美國有超過3000宗的蟲媒傳染病，其中的2911宗是西尼羅病毒。被確診為西尼羅病毒感染的病人中，2099人必須住院治療，有227人死亡，死亡率相當高。

那一年德州有130個病例，是美國各州中第二多的。西尼羅病毒可以存活在鳥類身上，蚊子叮咬病鳥後再去叮人，是這種疾病的傳播途徑，因此鳥隻眾多、蚊子孳生的地區最容易出現這種疾病，以德州濕熱的氣候而言，這兩類動物數目很多，無怪乎病例也多。

今年到目前為止全國西尼羅病毒的病例只有247宗，但傳染病專家卻提民眾不可掉以輕心，上一個冬季所降下的大量雨雪，讓蚊子有足夠的水可以繁殖，加上幾個月來不斷的熱浪，讓蚊蟲大量孳生，因此未來一兩個月很有可能會出現西尼羅病毒爆發(outbreaks)。

衛生單位提醒民眾，到戶外時最好穿上長袖的衣服和長褲，並噴上防蟲劑(insect repellent)，不讓自己被蚊子叮到，就不會得到西尼羅病毒。