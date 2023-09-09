我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

濕熱天氣 德州發現瘧疾病例

編譯林思牧／綜合報導
德州上一個冬季所降下的大量雨雪，讓蚊子有足夠的水可以繁殖，加上幾個月來不斷的熱浪，蚊蟲疾病要加倍小心。圖為蚊子示意圖。（取自CDC）
德州上一個冬季所降下的大量雨雪，讓蚊子有足夠的水可以繁殖，加上幾個月來不斷的熱浪，蚊蟲疾病要加倍小心。圖為蚊子示意圖。（取自CDC）

美國今年已發現九宗瘧疾(malaria)病例，其中一人是在德州，這九例都是在本土得病的，瘧疾雖然聽起來嚇人，但美國人最容易得的蟲媒重症卻是西尼羅病毒(West Nile Virus)，在德州這樣的天候中居民更須注意防範。

8月中旬之前美國有八例瘧疾，其中七例在佛羅里達州，一例在德州。8月18日那天，馬里蘭州衛生廳宣布有一位州民確診為瘧疾，他短暫住院後已回家休養。這些病人近期都沒有出過國，代表美國境內自有瘧疾原蟲存在，但會攜帶與傳播這種病原體的蚊子只有一種，在美國十分稀少，因此瘧疾要在美國廣泛流行並不容易。

聯邦疾病防治中心CDC（US Centers for Disease Control and Prevention）上月24日公布的「2021年昆蟲媒介病毒性疾病(arboviral diseases)報告」指出，那一年在美國有超過3000宗的蟲媒傳染病，其中的2911宗是西尼羅病毒。被確診為西尼羅病毒感染的病人中，2099人必須住院治療，有227人死亡，死亡率相當高。

那一年德州有130個病例，是美國各州中第二多的。西尼羅病毒可以存活在鳥類身上，蚊子叮咬病鳥後再去叮人，是這種疾病的傳播途徑，因此鳥隻眾多、蚊子孳生的地區最容易出現這種疾病，以德州濕熱的氣候而言，這兩類動物數目很多，無怪乎病例也多。

今年到目前為止全國西尼羅病毒的病例只有247宗，但傳染病專家卻提民眾不可掉以輕心，上一個冬季所降下的大量雨雪，讓蚊子有足夠的水可以繁殖，加上幾個月來不斷的熱浪，讓蚊蟲大量孳生，因此未來一兩個月很有可能會出現西尼羅病毒爆發(outbreaks)。

衛生單位提醒民眾，到戶外時最好穿上長袖的衣服和長褲，並噴上防蟲劑(insect repellent)，不讓自己被蚊子叮到，就不會得到西尼羅病毒。

德州 聯邦疾病防治中心 佛羅里達州

上一則

鐵達尼號特展 大華府10/21登場

下一則

AI危害兒童 大華府檢察長促國會立法管制

延伸閱讀

空軍參謀長警告：解放軍正「招募美軍」強化軍事能力

空軍參謀長警告：解放軍正「招募美軍」強化軍事能力
男籃世界盃／德國3人飆破20分 爆冷淘汰美國將爭金

男籃世界盃／德國3人飆破20分 爆冷淘汰美國將爭金
美國調查華為最新手機晶片 中國稱無理打壓

美國調查華為最新手機晶片 中國稱無理打壓
邊境無證客 拜登政府擬強迫留德州 反對者：庇護心聲無人問

邊境無證客 拜登政府擬強迫留德州 反對者：庇護心聲無人問

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
全美生活費用最高的8個都會區，加州聖荷西排第三。（美聯社）

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

2023-09-05 22:16

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所