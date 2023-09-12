松立假期 台灣雙十國慶團優惠200元

圖為台中日月潭

松立假期與台灣觀光局合作推出雙十國慶團，提供雙重折扣200元優惠。機票可免費延伸到東南亞 各地。此外，買洛杉磯至台灣來回機票，送2晚酒店、延伸東南亞來回機票、桃園機場捷運票。

松立假期推出的雙十國慶七天遊每人1699元，不含機票，10月4日出發。全程中文導遊，全程酒店住宿、包餐，專車接機，逛老街，享用在地美食。行程特色（1 ）前往九族文化村、日月潭 ，搭乘曰月潭纜車鳥瞰日月潭、欣賞原住民歌舞表演， 體驗遊樂設施。（2）船遊日月潭，驅車前往嘉義故宮南院，安平樹屋及安平老街。（3）前往台南赤嵌樓、十鼓仁糖文創園區、空軍基地參加四海同心晚會。（4）前往彰化鹿港、搭乘觀光四輪車、驅車返回台北參觀101觀景台。

台灣雙十國慶環島豪華10遊每人2799，不含機票，10月8日出發。全程豪華五星酒店。全程中文導遊，交通、景點門票、騰雲號火車票。全程包早、午、晚餐。行程特色；（1 ）日月潭、故宮博物院、台北101觀景台，絕對不能錯過。（2）專屬松立假期海上派對，享用精緻美味自助餐，軟飲啤酒無限量暢飲，勁歌熱舞。（3）深入了解台灣在地原住民，品嚐台灣在地頂級高山茶及台灣暢銷全球第一名的葛瑪蘭威士忌。（4）感受台灣在地風情，前往著名老街，體驗台灣最美的「人情味」。（5）全程五星級住宿；台北君品酒店，日月潭雲品酒店（為日月潭第一家溫泉酒店），阿里山賓館（現代館），高雄萬豪店（立於愛河之心旁，傲視北高雄），台東知本老爺酒店溫泉，宜蘭礁溪寒沐溫泉酒店，花蓮悅來酒店（坐擁無敵山海美景）。 (6)享用頂級料理，帶你一次旅遊吃遍精緻美食。

在業界已成立27年的松立假期，秉持著專業的服務精神，不遺餘力的開發出精彩旅遊行程，現強力推薦：秘魯8天、台灣國慶環島10天、英比荷12天、摩洛哥10天、新馬泰12天、埃及10天、埃及杜拜(入住帆船酒店一晚)、越南 8天、日本韓國10天、冰島8天、西班牙葡萄牙摩洛哥15天、義大利9天、日本、越南等精彩行程，所到之處皆享美食、住的舒適、玩的開心！

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