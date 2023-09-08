群智貸款專業敬業 深得客戶之心

買房貸款找群智準沒錯。(圖：業者提供)

對不少人而言，買房子是一生最大的負債，也是最重要的決定之一。群智貸款 公司(Top One Mortgage)是龍頭企業，連續十餘年榮獲五星專業獎，評為德州 前十大最優貸款公司，負責人Michelle Young非常的敬業真誠，尤其對華裔特別的照顧。

群智貸款公司成立於2006年12月，總部設立於美國休士頓，是一家業務領域涉及房屋貸款、商業貸款、房屋保險 、汽車保險和商業保險的綜合型企業。從業近20年來，群智貸款已是德州地產行業著名的龍頭企業，公司總裁Michelle Young女士也是華人中家喻戶曉、最有資歷、最講誠信的貸款專家之一。

Michelle Young女士是華人中家喻戶曉，最講誠信的貸款專家之一。(圖：業者提供)

背景經驗俱豐Evelyn Huang是群智貸款副總裁兼合夥人，過去曾經在數家中國大型集團工作過，都是全球500強的公司，她身處高層，工作經驗非常豐富，與市場有廣泛接觸，對於各型企業亦有深刻的了解，這些雄厚的經驗，再再練就她成為一名優秀的貸款經理人，尤其對流程的優化、架構的優化、效率的增進，深具心得。

Evelyn Huang處理貸款專業又有效率，讓不同種族人都樂意與她合作。(圖：業者提供)

該公司專精各類貸款，包括查收入貸款、不查收入貸款、私人貸款，涵蓋幾乎所有的客戶要求，群智貸款都做得非常出色。有些剛來美國的外國人、或者是用公司名義買房、或信用分數不好的人，這些人特別需要貸款，在其他公司沒有辦法做到的，群智貸款多能幫他們達成貸款的需求。

群智貸款各項業務範圍覆蓋整個德州、並在向全美範圍發展中。與超過20家的銀行夥伴合作，提供極強競爭力的利率，過戶費用優惠。其中conventional loan查收入貸款、NON-QM loan不查收入貸款，外國人身分貸款，企業名下貸款、VA loan軍人貸款、FHA貸款等都是招牌服務項目。群智貸款電話: 713-364-7788、832-498-7566，網站 www.toponemortgage.com，地址: 7001 Corporate Dr., #100A, Houston, TX, 77036。