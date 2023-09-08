直播痛罵限酒令 參議員克魯茲又搞烏龍

為了表態反對子虛烏有的限酒令，聯邦參議員與電視連線時直接痛飲啤酒。（取自克魯茲X帳號）

德州選出的聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）最近在X平台上頻頻出包，先是誤傳洛杉磯大水淹到公路有鯊魚，後是轉發亞利桑納界牆硬被開道門方便移民入境。他日前貼文中再度出包，攻擊拜登政府的「限酒令」，直播大喝特喝的畫面，還要自由派「去你個蛋蛋」（kiss my ass）。

休士頓紀事報還原「事發經過」的報導指出，所謂的「限酒令」，其實是國家酒精濫用與成癮研究所（National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism）所長庫比（George Koob）在接受英國每日郵報（Daily Mail）訪問時表示，美國應該考慮將酒精建議攝取量由男性一天兩杯、女性一天一杯，改成一周兩杯。

但當保守派媒體FOX News白宮 特派杜西（Peter Doocy）詢問白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）時，卻變成「總統是否打算禁制美國人民每周只能喝兩罐啤酒」，因為問題太過無厘頭，尚皮耶大笑著拒絕回應。而這則消息傳到參議員克魯茲時，更變成白宮要限制飲酒量，因此他大為光火，接受保守派媒體Newsmax連線訪問時，大罵自由派，還要這些傢伙「去你個蛋蛋」。

嫌連線還不過癮的克魯茲事後又將訪問影片放上X平台，分享給他610萬的粉絲，並且重申一次，「這些自由派成天只想管每個人生活裡的大小事，現在這些蠢蛋又開始說一周只能喝兩罐啤酒」，「如果你們想要我們一周只能喝兩罐，那你們都給我滾一邊去」，而在連線採訪時，克魯茲在說第二段話前，先伸手去撈了一瓶啤酒，然後大喝特喝，背後的一群人也同樣牛飲。