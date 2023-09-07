檢察長Kim Ogg訪陽光活動中心

檢察長Kim Ogg（右二）與周宏（左一）、賴玉蟬（右一）等會員親切會晤。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣（Harris County）檢察長金奧格 (Kim Ogg) 9月6日造訪中華文化中心及陽光活動中心，提醒華人社區的長輩面對無所不在網路詐騙 不要受騙上當，並強調如果長輩碰到這類的事件，應立刻向陽光活動中心的行政管理單位反應，哈里斯縣檢察長辦公室會協助管理中心，共同打擊各種詐騙手法。

Kim Ogg是應西南管理區治安委員會之邀，前往中華文化中心為長輩們講述在網路詐騙的違法行為，希望長輩們能提高警覺。接著她在隨扈的陪同下，轉往陽光活動中心拜訪，受到陽光活動中心的長輩熱烈鼓掌歡迎，她以親切的口吻提醒長輩如果遇到詐騙者要索取個人的訊息及銀行帳號等資訊，千萬不要給他們 ，應該立刻向陽光管理中心的行政人員反應。

Kim Ogg的發言，由陽光活動中心的執行長Kati全程翻譯，Kati並向檢察長介紹，該中心是中國城內大型的老人活動中心之一，每日接送老人到這裡活動，並為老人提醒營養的伙食及各項活動，Kim Ogg讚揚陽光活動中心的服務精神，並表示，她以後會經常到陽光活動中心走走。

Kim Ogg是土生土長的休士頓人，從事律師工作 35 年。2020年，Kim Ogg以超過12萬票的優勢再次當選。 在她的領導下，哈里斯縣檢察官辦公室致力於通過循證起訴和人人平等司法來維護社區安全。

在她的第一個任期內，成功推進了重大毒品 政策改革，通過起訴警察腐敗和槍擊事件來推動警察問責，使地方檢察官辦公室的領導多元化，並通過立法改革實現對犯罪受害者的保護。