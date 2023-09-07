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聯邦法官：德州浮球界欄須移位

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦地院裁定德州的浮球界欄妨礙外交與通航。（美聯社）
聯邦地院裁定德州的浮球界欄妨礙外交與通航。（美聯社）

德州近年來採取多項措施防堵來自中南美的無證移民，最新措施是在格蘭德河設置的浮球界欄（buoy barrier），阻止移民在特定河段游泳過河。聯邦政府就此提起訴訟，指責德州政府妨礙美墨邦交、侵犯聯邦權限、妨礙正常通航，更置移民於危險之地。位於奧斯汀的聯邦地區法院６日初裁，聯邦主張有理，德州必須移開這些浮球界欄，不過法院的禁制令並非要求全部移除，只是要求德州將之移至靠近美國的岸邊。

聯邦地院資深法官David Ezra指出，格蘭德河中線屬於國際邊界，因此德州不得片面設置任何障礙物，因此德州必須在９月15日前移開侵犯邊界的浮球界欄，以後也不得再在美墨邊界設置障礙物。他強調，德州設置的浮球已經妨礙格蘭德河的自由通航，妨害聯邦政府對邊界水域的管控權，因此德州必須將浮球移至靠近美國領土的這邊，真的要在河中線設置，也必須取得聯邦與陸軍工兵團的許可。

德州設置浮球界欄後，聯邦在7月底提告。8月中，美墨邊界委員會認定德州浮球79%已經越界，墨國並對此正式抗議。之後德州雖然移動界欄，但是最新的裁定仍然認定德州在靠近中線之處設置界欄越權、違法，並妨害公眾安全與航行自由。德州州長辦公室的聲明強調，他們將會上訴，地院錯誤的決定將被推翻；聯邦司法部則表示，歡迎法院維護外交關係、公眾安全、航行自由的裁定。

從人權、移民倡議團體的角度來看，雖然德州政府宣稱界欄是為了防止移民泳渡格蘭德河部分河段，但這些河段是相對安全的淺水區，德州此舉等於逼迫移民冒險進入深水區，可能引發更多意外。除了界欄之外，德州也不斷向其他民主黨主政的州送移民，中間是否涉及不法勸誘仍在爭論之中。

德州 移民 聯邦政府

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