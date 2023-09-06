我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

New Smiles植牙專科 全方位服務

【休士頓訊】
Dr.Hwang。
Dr.Hwang。

New Smiles新笑植牙成立於2012年，現擁有休士頓中國城New Smiles全科牙醫中心和市中心Galleria植牙專科中心兩處地點，為華人提供家庭全科牙醫到專科植牙的全方位服務。

該中心由著名韓裔哈佛牙醫博士Dr. Myoung Hwang主理，已在休士頓中國城為華人社區服務11年。

團隊成立之初，創始人Hwang便把「技無止境」作為職業生涯的標杆，團隊成員用其專業知識和服務連續多年獲得American Dental Association,TEXAS Dental Association,Gangnam International Implant Academy,and Top Doctor Magazine等專業機構頒發的多項殊榮。他們不斷追求更新更好的植牙技術，十年來，累積植牙成功案例已超過一萬例。

該中心尖端的CT掃描所帶來的舒適與便捷。相較傳統X光，減少輻射暴露近90%，便可通過斷層掃描儀清晰地觀察口腔內三維立體影像結構，幫醫生準確判斷植牙的最佳角度，精確評估牙床骨狀態，整個檢查過程環保，不含有毒化學物質；醫師即時診斷，並提供全面的策略來預防和解決複雜的口腔問題。

Galleria新笑植牙中心採用全新設備，最新儀器，無痛當天植牙技術，即拔即種，大大縮短了療程時間。當天植牙的關鍵在於牙醫師拔除患者的問題牙齒時，利用牙床自然留下的牙窩，立即埋入人工牙根，拔牙與植牙同時進行，患者不必再挨一次刀。

新笑植牙中心擁有12個診療室，可同時看診，這大幅度縮短了等待時間。前台工作人員、牙科助理和衛生員及多語種翻譯員都發揮著至關重要的作用，即使患者遲到或當天出現緊急情況，在高效管理中，都可以得到妥善地安排。不論是植牙還是做牙冠或牙橋，都享有高質量的私人定製牙科護理。植牙中心優美的環境宛如藝術長廊，採光通透的診療室從吸頂式影音設備到最新的人體工學牙椅，可謂是科技與顏值齊飛。

Galleria新笑植牙中心盛大開業，植牙特價活動給廣大華人朋友帶來福音，現在享有植一顆1995元，同時植兩顆每 顆1895元，同時植三顆每顆1795元，特價不包含拔牙和骨粉。每周二、周四上午9:30-12:30在Galleria，每周三9:30-12:30在中國城，特別開通綠色無障礙中文服務，可使用廣東話和普通話與Dr.Hwang面對面諮詢。華語預約專線：346-678-9879；英語專線：832-770-7777。

新笑植牙中心中國城地址 ：11415 Bellaire BL#C Houston TX 77072，Galleria市中心地址：2930 Chimney Rock Rd.Houston TX 77056。

治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
治療室及前臺。
:Dr.Hwang哈佛證書。
:Dr.Hwang哈佛證書。
治療室及前臺。
治療室及前臺。

華人 休士頓 韓裔

上一則

北維州阿郡、費郡、威郡…5郡市 發布乾旱觀察警告

下一則

當代樂坊洛麗演出 讓世界聽見台灣

延伸閱讀

張口疼痛看牙醫未見起色 身心科就醫才知自律神經失調

張口疼痛看牙醫未見起色 身心科就醫才知自律神經失調
法拉盛整齊牙科開業十年 瑞典名牌植牙Osstem 買7送3大酬賓

法拉盛整齊牙科開業十年 瑞典名牌植牙Osstem 買7送3大酬賓
法拉盛整齊牙科開業超過十周年 舉辦韓國名牌植牙 Osstem買7送3大酬賓

法拉盛整齊牙科開業超過十周年 舉辦韓國名牌植牙 Osstem買7送3大酬賓
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
華埠治安互助隊創辦人曾偉民。（特派員黃惠玲/攝影）

華人受害者拒指認 芝警無奈釋放行搶華埠累犯

2023-09-03 14:30
特斯拉公司的Cybertruck。（Tesla網頁）

試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭