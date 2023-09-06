New Smiles植牙專科 全方位服務

Dr.Hwang。

New Smiles新笑植牙成立於2012年，現擁有休士頓 中國城New Smiles全科牙醫中心和市中心Galleria植牙專科中心兩處地點，為華人 提供家庭全科牙醫到專科植牙的全方位服務。

該中心由著名韓裔 哈佛牙醫博士Dr. Myoung Hwang主理，已在休士頓中國城為華人社區服務11年。

團隊成立之初，創始人Hwang便把「技無止境」作為職業生涯的標杆，團隊成員用其專業知識和服務連續多年獲得American Dental Association,TEXAS Dental Association,Gangnam International Implant Academy,and Top Doctor Magazine等專業機構頒發的多項殊榮。他們不斷追求更新更好的植牙技術，十年來，累積植牙成功案例已超過一萬例。

該中心尖端的CT掃描所帶來的舒適與便捷。相較傳統X光，減少輻射暴露近90%，便可通過斷層掃描儀清晰地觀察口腔內三維立體影像結構，幫醫生準確判斷植牙的最佳角度，精確評估牙床骨狀態，整個檢查過程環保，不含有毒化學物質；醫師即時診斷，並提供全面的策略來預防和解決複雜的口腔問題。

Galleria新笑植牙中心採用全新設備，最新儀器，無痛當天植牙技術，即拔即種，大大縮短了療程時間。當天植牙的關鍵在於牙醫師拔除患者的問題牙齒時，利用牙床自然留下的牙窩，立即埋入人工牙根，拔牙與植牙同時進行，患者不必再挨一次刀。

新笑植牙中心擁有12個診療室，可同時看診，這大幅度縮短了等待時間。前台工作人員、牙科助理和衛生員及多語種翻譯員都發揮著至關重要的作用，即使患者遲到或當天出現緊急情況，在高效管理中，都可以得到妥善地安排。不論是植牙還是做牙冠或牙橋，都享有高質量的私人定製牙科護理。植牙中心優美的環境宛如藝術長廊，採光通透的診療室從吸頂式影音設備到最新的人體工學牙椅，可謂是科技與顏值齊飛。

Galleria新笑植牙中心盛大開業，植牙特價活動給廣大華人朋友帶來福音，現在享有植一顆1995元，同時植兩顆每 顆1895元，同時植三顆每顆1795元，特價不包含拔牙和骨粉。每周二、周四上午9:30-12:30在Galleria，每周三9:30-12:30在中國城，特別開通綠色無障礙中文服務，可使用廣東話和普通話與Dr.Hwang面對面諮詢。華語預約專線：346-678-9879；英語專線：832-770-7777。