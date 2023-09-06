搭美鐵夕陽線 可達4個外州

搭列車是輕鬆的出遊方式。（Amtrak網頁）

在勞工節長周末出遠門的人，大多都體會到開車或搭飛機的痛苦，對住在休士頓 的人而言，其實有一種比較輕鬆的出遊方式，只要妥善籌畫搭「美鐵列車」(Amtrak)的「夕陽線」(Sunset Limited route)，往東可以到紐奧良(New Orleans)，往西最遠可以到洛杉磯 (Los Angeles)。

許多休士頓人不知道要去外州旅遊，其實不一定須要搭飛機或開車，夕陽線鐵路遊東起路易斯安那州的紐奧良，西至加州 洛杉磯，中間還經過新墨西哥州與亞利桑納州。在休士頓與紐奧良之間，有河川湖泊、綠草森林等的景象，但從休士頓往西行，主要是沙漠和石山的景觀，最重要的停靠點包括亞利桑納州的土桑市(Tucson)和南加州避寒勝地棕櫚泉(Palm Springs)，中間還有幾個國家公園可供玩賞。

美鐵的夕陽線每周有三班經過休士頓，列車上設有餐車，所以即使不下車三餐也沒有問題，不用攜帶很多點心飲料。安軌在美國各地都有路線，如果能善加規劃，其實可以到達很多城市，譬如從紐奧良可以轉車一路北上到芝加哥(Chicago)，從洛杉磯則可以北上到舊金山(San Francisco)和波特蘭(Portland)。

願意多花錢享受舒適與隱私的人，可以選頭等私人臥艙(First Class private room)，不買臥艙的人依票價高低有頭等座(First Class seating)、商務座(Business Class seating)和經濟座(Coach Class seating)三種選擇。

美鐵的休士頓車站(Amtrak Houston Station)位於902 Washington Ave, Houston, TX 77002，如果上amtrak.com，網站上有幫助你設計旅程的免費服務MY TRIP，如果要問問題，還有網路顧問(online advisor)會立即回答。曾經搭過夕陽線的遊客指出，鐵路遊是一生至少應該經歷過一次的體驗，但耐心是絕對必要的，放寬心情才能真正享受旅程。