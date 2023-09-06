我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

搭美鐵夕陽線 可達4個外州

編譯林思牧／綜合報導
搭列車是輕鬆的出遊方式。（Amtrak網頁）
搭列車是輕鬆的出遊方式。（Amtrak網頁）

在勞工節長周末出遠門的人，大多都體會到開車或搭飛機的痛苦，對住在休士頓的人而言，其實有一種比較輕鬆的出遊方式，只要妥善籌畫搭「美鐵列車」(Amtrak)的「夕陽線」(Sunset Limited route)，往東可以到紐奧良(New Orleans)，往西最遠可以到洛杉磯(Los Angeles)。

許多休士頓人不知道要去外州旅遊，其實不一定須要搭飛機或開車，夕陽線鐵路遊東起路易斯安那州的紐奧良，西至加州洛杉磯，中間還經過新墨西哥州與亞利桑納州。在休士頓與紐奧良之間，有河川湖泊、綠草森林等的景象，但從休士頓往西行，主要是沙漠和石山的景觀，最重要的停靠點包括亞利桑納州的土桑市(Tucson)和南加州避寒勝地棕櫚泉(Palm Springs)，中間還有幾個國家公園可供玩賞。

美鐵的夕陽線每周有三班經過休士頓，列車上設有餐車，所以即使不下車三餐也沒有問題，不用攜帶很多點心飲料。安軌在美國各地都有路線，如果能善加規劃，其實可以到達很多城市，譬如從紐奧良可以轉車一路北上到芝加哥(Chicago)，從洛杉磯則可以北上到舊金山(San Francisco)和波特蘭(Portland)。

願意多花錢享受舒適與隱私的人，可以選頭等私人臥艙(First Class private room)，不買臥艙的人依票價高低有頭等座(First Class seating)、商務座(Business Class seating)和經濟座(Coach Class seating)三種選擇。

美鐵的休士頓車站(Amtrak Houston Station)位於902 Washington Ave, Houston, TX 77002，如果上amtrak.com，網站上有幫助你設計旅程的免費服務MY TRIP，如果要問問題，還有網路顧問(online advisor)會立即回答。曾經搭過夕陽線的遊客指出，鐵路遊是一生至少應該經歷過一次的體驗，但耐心是絕對必要的，放寬心情才能真正享受旅程。

休士頓 洛杉磯 加州

上一則

王杰夫談創業 須設風險管理框架

下一則

北卡維克郡籲 清積水防蚊蟲

延伸閱讀

洛杉磯一男一女被槍殺 1歲孩也在車內

洛杉磯一男一女被槍殺 1歲孩也在車內
智慧放電——憶玲瑤

智慧放電——憶玲瑤
趕郵輪

趕郵輪
就業不豐 科技人漸厭倦德州

就業不豐 科技人漸厭倦德州

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
華埠治安互助隊創辦人曾偉民。（特派員黃惠玲/攝影）

華人受害者拒指認 芝警無奈釋放行搶華埠累犯

2023-09-03 14:30
特斯拉公司的Cybertruck。（Tesla網頁）

試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭