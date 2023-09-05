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比臉盆還大 一億年前恐龍清晰腳印現跡德州

編譯林思牧／即時報導
乾河牀露出新的恐龍腳印。(Dinosaur Valley State Park網頁)
乾河牀露出新的恐龍腳印。(Dinosaur Valley State Park網頁)

位於福和市(Fort Worth)西南邊約60哩的「幽谷玫瑰市」(Glen Rose)，一群義工在「恐龍州立公園」(Dinosaur Valley State Park)發現兩條非常明顯但極相異的恐龍腳印(dinosaur tracks)，這個消息令德州的恐龍迷相當興奮，有些人已經計畫前往，希望在大雨降下之前親眼目睹。

德州目前經歷的旱災，也有一些正面的效果，恐龍谷的帕陸克希河(Paluxy River)水位大降，乾河床上顯出大約70條新的恐龍腳印，其中兩條腳印鏈又大又深，公園的古生物學家(Paleontologist)檢驗過以後，認為這些腳印是從1億1000萬年前留下的。

這兩條腳印非常不一樣，其中一條可能是一隻高棘龍(Acrocanthosaurus)的腳印，這種恐龍的體重可達7噸。另一條可能是一隻蜥蜴王龍(Sauroposeiden)的腳印，這種恐龍的體重可以高達44噸。根據WKYC電視台的報導，那條外號叫「獨行俠腳印鏈」(Lone Ranger Track)是全世界最長的恐龍腳印鏈。

恐龍谷州立公園的員工和零售商店的店員們表示，這座公園以恐龍腳印出名，家長帶著小孩同遊往往令子女對恐龍更有興趣，但是幾十年來從來沒見過這麼多的恐龍腳印。

公園的員工和那些義工已開始把腳印裡的沉積物清除，接著就要照相和做記錄，因為如果有一場大雨到來，這些新腳印可能又會沒入水中，所以可以親眼目睹的機會可能不多了，有些恐龍迷會趁早前往欣賞，並緬懷遠古時候恐龍漫遊的景象。

從達拉斯去幽谷玫瑰市，取道67號高速公路是最直接的走法，遊客也可以帶狗同遊，公園入口處不遠的草地上，有兩隻真實大小的恐龍塑像，一隻是暴龍(Tyrannosaurus rex)，一隻是雷龍(Brontosaurus)，景象非常壯觀。

乾河牀露出新的恐龍腳印。(Dinosaur Valley State Park網...
乾河牀露出新的恐龍腳印。(Dinosaur Valley State Park網頁)

恐龍 德州 州立公園

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