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秋季迎新藝術節 9月8日文化中心登場

【休士頓訊】
秋季迎新藝術節將於9月8日在文化中心盛大登場。（主辦單位提供）
秋季迎新藝術節將於9月8日在文化中心盛大登場。（主辦單位提供）

開學季來臨，亞裔組織The Empowering Communities Initiative (ECI)將於9月8日在中華文化服務中心(Chinese Community Center, CCC)舉辦「秋季迎新藝術節」(American Mosaic Festival)，現場將有一連串的音樂、舞蹈和美食等活動，讓參與民眾沉浸在不同的文化饗宴，藉此凝聚亞裔族群意識。

這場活動由美華協會(OCA)、BPSOS、EMGAGE、VN TeamWork、ACDC Texas、休士頓亞裔地產協會(AREAA Houston)、The Alliance及Woori Juntos等多個亞裔社區組織協辦，活動將宛如一場盛大慶典，有藝術市集、舞蹈、音樂表演和各國美食任君挑選，從下午4時30分持續到晚間8時30分。

歡迎大家踴躍參加，除了享受不同文化體驗，也可以從各個參與的組織中，認識及獲取對個人有用的社區資源，透過各項服務，協助新移民適應美國生活。

活動免費入場，有興趣的朋友，可先在該連結https://www.eventbrite.com/e/2023-american-mosaic-festival-tickets-692057210747報名，一同共襄盛舉。

亞裔 休士頓 移民

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