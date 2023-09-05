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投遞員疑熱死 工會批UPS

編譯林思牧／綜合報導
一位聯合包裹服務公司(United Parcel Services,UPS)的投遞員疑因天氣太熱死亡，工會上層對UPS展開猛烈批評。（取自FOX4）
一位聯合包裹服務公司(United Parcel Services,UPS)的投遞員疑因天氣太熱死亡，工會上層對UPS展開猛烈批評。（取自FOX4）

達拉斯北邊郊區的麥金尼市(McKinney)，一位聯合包裹服務公司(United Parcel Service, UPS)的投遞員疑因天氣太熱死亡，工會上層對UPS展開猛烈批評，但公司指出對員工有周全的教育訓練，工會不應該用偶發事件大做文章。

57歲的貝格利(Chris Begley)已在UPS上班28年，在私人企業中UPS算是薪資福利相當好的大公司，因此貝格利準備60歲左右就退休。8月23日(周三)那天下午北德州氣溫達到101度，因為濕度高，體感溫度高達108度，貝格利到農夫村(Farmerville)的一家商店遞送包裹，進去以後癱倒在地上。

工會第767分會的總裁大衛瑞福斯(Dave Reeves)指出，貝格利昏倒後，他的卡車被留在那間商店外面，顯然他連開車的能力都沒有，貝格利的上司應該立刻把他送到醫院救治才對。但UPS表示，他的上司想把他送去醫院，貝格利卻說他只要回家休息就可以了，公司也准了他周四、周五不用上班，連同周末在內他可以連休四天。

但是貝格利的家人後來看情況不對把他送進醫院，他在27日(周日)去世。UPS與工會本月稍早就未來五年的合約商討時，工會力爭的一項福利是在卡車裡裝冷氣AC(air conditioner)，現有的卡車裡只有風扇。8月中旬新合約達成協議，UPS將在新訂購的卡車上裝冷氣，有冷氣的卡車會先送到天氣炎熱的州，德州是其中之一。

目前美國就業強勁，許多雇主找不到員工，因此為加薪、加福利而起的大罷工到處都是。UPS指出，在新合約五年後期滿時，UPS員工平均每年獲得的薪資與福利是17萬元。根據這種趨勢，羊毛出在羊身上，包裹的運費還將上漲。

惡劣的天氣不只會造成死傷與人民的煎熬，也造成重大的財物損失。財經周刊BARRON’S最近刊出的報導指出，今年上半年極端的天氣(extreme weather)，全球的保險公司在索賠上支付了500億元，是2011年以來的最高額，其中最大宗是美國的雷暴(thunderstorms)，雷暴中出現的大冰雹會對汽車、房屋等造成既重大又普遍的損壞。

福利 德州 就業

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