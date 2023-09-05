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重刑犯監獄大火 400囚犯須轉監

編譯林思牧／綜合報導
位在杭茨維爾市的德州州立監獄。（德州司法廳網頁）
位在杭茨維爾市的德州州立監獄。（德州司法廳網頁）

位於休士頓北邊約60哩的德州重刑犯監獄發生大火，兩棟建築物嚴重受損，有400名犯人必須被安置到其他監獄，德州消防局仍在調查火災起因。

位於杭茨維爾市(Huntsville)市中心的德州州立監獄(Texas State Penitentiary)，是一個聞名全國的犯罪懲戒機構，有許多電影以這裡為故事背景，譬如1972年首映的動作驚悚片「亡命大煞星」(the Getaway，又譯亡命鴛鴦)，德州的死刑犯都是在這裡處決的，死刑室(death chamber)位於一棟名為「牆壁單位」(Walls Unit)的建築物中。

德州犯罪懲戒局(Texas Department of Criminal Justice)指出，這座可容1700名犯人的監獄，8月25日凌晨在「牆壁單位」發現起火，火勢越來越大，而且延燒到行政大樓(administrative building)。包括杭茨維爾市消防局在內的許多個消防單位前往救火，有655名囚犯被疏散到另一棟建築物，當時這座監獄共有大約1600名犯人。

該局的通訊室主任(TDCJ Director of Communications)阿曼達赫南德茲(Amanda Hernandez)指出，沒有人在這場火災中受傷，火災的損壞相當嚴重，州消防局局長辦公室(State Fire Marshal's Office)正在調查火災的起因。這座監獄已有174年歷史，下一個預定處死的囚犯將在10月處決，死刑室並沒有被火災波及，官方不預期會因火災延期。

這座監獄不讓一般民眾進入，但離監獄不遠處有一座「德州監獄博物館」(Texas Prison Museum，地址是491 TX-75 N, Huntsville, TX 77320)，裡面展示的有一個實際大小的牢房，遊客可以進入牢房中稍微體驗蹲牢的滋味，最吸引人的展品是那張名叫「老火星」(Old Sparky)的電椅(electric chair)，從1924年到1964年之間，死刑犯都是用這張電椅處決。

許多曾經帶孩子到這座博物館參觀過的家長表示，那趟旅遊給孩子很深的啟發，也讓孩子在學習與努力方面有所督促，畢竟蹲牢房、吃牢飯的滋味並不好受。

監獄 德州 博物館

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