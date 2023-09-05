就業不豐 科技人漸厭倦德州

部分科技工作者，如今對搬遷至德州的決定感到懷疑。圖為奧斯汀。（Getty Images）

休士頓 紀事報報導，儘管人們對德州 經濟的增長感到焦慮，加州 也試圖說服居民留在當地，許多人仍選擇搬離加州，到奧斯汀（Austin）或更廣闊的德州中部打造他們下一個家。大部分做出這項選擇的人，認為負擔能力是個關鍵因素，但對一些人來說，這會帶來不同的代價：擁擠的交通、缺乏可靠的公共交通；許多移民到德州的人還發現，酷熱降低他們生活品質。

根據Insider 8月份提出的報告，科技工作者開始厭倦德州，他們對就業機會不像矽谷（Silicon Valley）那麼豐富感到沮喪。因此，有些人開始搬出孤星州，或至少考慮搬家。

Insider利用美國郵局數據發現，今年1月至5月，休士頓在淨向外移民人數在全美主要城市中排名第一，意味著在此期間內，離開的人數最多。奧斯汀排名第五，僅次於紐約、洛杉磯和休士頓。

就在幾年前，許多人認為德州有一個充滿希望的機會，實現他們在科技領域的職業夢想。德州州長艾伯特（Greg Abbott）通過承諾「更少的政府」（less government）和「更明智的監管」（smarter regulations）吸引加州人。2021年，休士頓在新冠肺炎疫情期間的科技市場增長中排名第二。然而，艾伯特推行的政策，讓一些人認為德州如今是生活和工作最差的州之一。

做為科技中心，奧斯汀近年來蓬勃發展，高科技產業集中，包括甲骨文（Oracle），特斯拉（Tesla）及其執行長馬斯克（Elon Musk）都將總部從加州搬遷至德州，員工也效仿。然而，老奧斯汀的態度與科技產業大老們的進取心態發生衝突。創始人兼天使投資人張麥克（Mike Chang，譯音）向Insider感嘆，奧斯汀是讓野心消亡的地方。

張麥克也提起他對舊金山和奧斯汀之間的人才差距感到失望，其他相關報導也傾向同意這一點。世邦魏理仕（CBRE）的頂級科技人才市場名單，將奧斯汀排除在前五名之外，舊金山排名第一，主因是舊金山灣區科技人才幾乎占總就業人數的12%，其他城市平均為5.6%。

儘管如此，奧斯汀還是吸引專業人士高度興趣，疫情爆發前考慮到生活品質和經濟等因素，奧斯汀躋身最合適居住的城市之一，並成為該州年輕人最喜歡的都會區，及畢業後尋找機會的方向。