休士頓「恐怖動物園」 萬聖節變裝活動29日開跑

休士頓動物園(Houston Zoo)今年秋季將舉辦兩項特別活動。（取自休士頓動物園X）

時序已入9月，休士頓動物園 （Houston Zoo）活動策畫總監賈姬華勒斯（Jackie Wallace）說明今年秋季的兩項特別活動，一個只限符合喝酒年齡的人參加，家長則可以開始規劃帶孩子參加萬聖節 旅程。

動物園一向以有孩子的家庭作為遊客的主體，但9月15日(周五)晚間的動物園啤酒節(Brew at the Zoo)卻是限於年滿21歲的成人，許多間南德州最有名的手工啤酒廠提供特製啤酒的樣品供遊客品嘗，現場還有其他類別飲料和實務的攤位。

休士頓動物園剛揭幕的加拉巴哥群島特展(Galapagos Islands)對喜歡生物學的人而言應該極有吸引力，這天晚上沒有小孩擾嚷，觀眾可以細細觀賞奇特的動物，特別是加拉巴哥群島特有的加拉巴哥企鵝(Galapagos penguins)最受觀眾喜愛。可惜啤酒節的票都已經賣完，喜歡一面品嘗啤酒一面觀賞動物的人記得明年及早購票，但加拉巴哥特展還會繼續一段時間。

9月29日到10月31日有「恐怖動物園」(Zoo Boo)的萬聖節活動，主辦單位鼓勵觀眾穿道具服裝(costumes)前往，動物園裡有雕刻南瓜展(carved pumpkins)、巨人南瓜(Giant Pumpkin)、充氣南瓜(inflatable pumpkins)等等，在獅子館和老虎館之間還有一條南瓜燈隧道(Pumpkin Lantern Tunnel)。

對業餘攝影師而言這是個取景的好活動，很多大人小孩穿上道具服裝，可愛可笑的景象處處可見。在這段期間每星期五晚上動物園開放到晚間8時半，但觀眾必須在7時之前入場。雖說這是鬼節的活動，但沒有真正恐怖的景象，即使帶幼齡的孩子前來，也不必擔心兒女回家會做惡夢，他們那天晚上肯定帶著微笑進入夢鄉。