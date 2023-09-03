台灣美術史講座 僑教中心9月9日登場

美南大專院校聯合校友會將於9月9日舉辦「台灣美術發展史」講座 。（校友會提供）

美南大專院校聯合校友會（JCCAA）將於9月9日下午在僑教中心舉行「台灣美術發展史」講座，邀請到資深旅美畫家、作家、國際藝術策展人劉昌漢主講。這場藝術饗宴由休士頓 雙十國慶籌備會協辦，共同慶祝中華民國112年雙十國慶。

劉昌漢是國立台灣藝術大學校友，畢業後赴西班牙馬德里聖費南度藝術學院深造，因學術表現，獲得台灣僑務委員會頒贈海外優秀青年獎章。1978年到美國發展，除繪畫創作外，也從事藝術寫作及國際藝術策展工作。

劉昌漢曾任教North Central College, Illinois 美術系等學府，獲邀在歐洲、美國、加拿大 、中國、台灣各美術館 展覽講學。著作《百年華人美術圖象》、《藝林外史─藝術如此多嬌》、《北美水墨觀覽》、《遊美國、加拿大/發現美術館》、《北美風景繪畫》等，獲海外華文著述獎第一名等多項榮譽，曾為美、加十餘美術館策展，介紹中華藝術。

2011年劉昌漢獲得美國國家藝術基金會(National Endowment for the Arts)「美國挑戰獎助」 (NEA Challenge America Grant)榮譽。2013年在休士頓展覽，休士頓市長Annise Parker宣布揭幕當天為「劉昌漢日」 (Charles Liu Day) 。2015年獲國立台灣藝術大學頒贈建校60周年傑出校友楷模獎，獲聘中國畫學會(美國)榮譽會長至今。他的代表作品包括《玉山雲》、《優勝美地國家公園通景》、《巍峨》、《浩瀚無垠》、《雪山河源》、《雪山》系列、《水之舞》系列等等。

為本次「台灣美術發展史」講座，劉昌漢準備了180張圖片，展現從明、鄭、清、日據、民國、228及至今，台灣美術的演變和以及不同思想與認同所展現多元面貌，不做價值判斷，內容主要來自多年前為促成國立台灣美術館和華府沙可樂美術館合作的策展論述。

美南大專院校聯合校友會希望藉由這個講座，讓各個年齡層僑胞以及主流社區的朋友們，了解台灣美術的發展過程，進而更加了解台灣，認識台灣不同的面向。講座會場備有茶點招待與會來賓，講座免費，敬請預先線上報名，歡迎踴躍參加。

報名請上網址:https://forms.gle/GiGWUjKsADog1f2a6，或請email:[email protected]查詢，或聯絡Wendy Lam謝家鳳281-224-0704，Annie Yen何怡中281-854-7120，Pei-Ching Tai戴珮青281-536-5132。