我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

台灣美術史講座 僑教中心9月9日登場

休士頓訊
美南大專院校聯合校友會將於9月9日舉辦「台灣美術發展史」講座 。（校友會提供）
美南大專院校聯合校友會將於9月9日舉辦「台灣美術發展史」講座 。（校友會提供）

美南大專院校聯合校友會（JCCAA）將於9月9日下午在僑教中心舉行「台灣美術發展史」講座，邀請到資深旅美畫家、作家、國際藝術策展人劉昌漢主講。這場藝術饗宴由休士頓雙十國慶籌備會協辦，共同慶祝中華民國112年雙十國慶。

劉昌漢是國立台灣藝術大學校友，畢業後赴西班牙馬德里聖費南度藝術學院深造，因學術表現，獲得台灣僑務委員會頒贈海外優秀青年獎章。1978年到美國發展，除繪畫創作外，也從事藝術寫作及國際藝術策展工作。

劉昌漢曾任教North Central College, Illinois 美術系等學府，獲邀在歐洲、美國、加拿大、中國、台灣各美術館展覽講學。著作《百年華人美術圖象》、《藝林外史─藝術如此多嬌》、《北美水墨觀覽》、《遊美國、加拿大/發現美術館》、《北美風景繪畫》等，獲海外華文著述獎第一名等多項榮譽，曾為美、加十餘美術館策展，介紹中華藝術。

2011年劉昌漢獲得美國國家藝術基金會(National Endowment for the Arts)「美國挑戰獎助」 (NEA Challenge America Grant)榮譽。2013年在休士頓展覽，休士頓市長Annise Parker宣布揭幕當天為「劉昌漢日」 (Charles Liu Day) 。2015年獲國立台灣藝術大學頒贈建校60周年傑出校友楷模獎，獲聘中國畫學會(美國)榮譽會長至今。他的代表作品包括《玉山雲》、《優勝美地國家公園通景》、《巍峨》、《浩瀚無垠》、《雪山河源》、《雪山》系列、《水之舞》系列等等。

為本次「台灣美術發展史」講座，劉昌漢準備了180張圖片，展現從明、鄭、清、日據、民國、228及至今，台灣美術的演變和以及不同思想與認同所展現多元面貌，不做價值判斷，內容主要來自多年前為促成國立台灣美術館和華府沙可樂美術館合作的策展論述。

美南大專院校聯合校友會希望藉由這個講座，讓各個年齡層僑胞以及主流社區的朋友們，了解台灣美術的發展過程，進而更加了解台灣，認識台灣不同的面向。講座會場備有茶點招待與會來賓，講座免費，敬請預先線上報名，歡迎踴躍參加。 

報名請上網址:https://forms.gle/GiGWUjKsADog1f2a6，或請email:[email protected]查詢，或聯絡Wendy Lam謝家鳳281-224-0704，Annie Yen何怡中281-854-7120，Pei-Ching Tai戴珮青281-536-5132。 

美術館 休士頓 加拿大

上一則

夏威夷火災搜救將結束 到底多少人喪生仍未知

下一則

玉佛寺法會 祈願瘟疫早除、人民安樂

延伸閱讀

南加中興大學校友會年會 凝聚情感承諾服務

南加中興大學校友會年會 凝聚情感承諾服務
中原大學北加校友 疫後首開年會

中原大學北加校友 疫後首開年會
德州最佳燒烤店 5家在休士頓各具特色

德州最佳燒烤店 5家在休士頓各具特色
中國歷代帝王幣 休士頓發行10套

中國歷代帝王幣 休士頓發行10套

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

失竊起亞、現代車500飆至8350輛 芝市提告車廠

2023-08-28 10:37

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮