應對高溫 專家：生理心理都要做好準備

凱瑟醫院醫師Sharon Okonkwo-Holmes.（線上討論會截圖）

七月是全球歷史上最熱的一個月。加州 民眾也明顯感覺今年的夏季比以往更熱、時間更長。面對全球變暖的趨勢，炎熱會給人民的生活帶來什麼改變？少數族裔媒體（EMS）舉辦線上討論會，邀請專家探討高溫 帶來的影響。

加州州長計畫、研究辦公室社區抵抗高溫項目（Extreme Heat and Community Resilience Program）經理Braden Kay介紹說，「這不是你奶奶那個年代的高溫天氣了。」政府正在努力普及高溫知識，旨在讓社區民眾在心理和身體上做好長期應對高溫的心理準備。

內陸帝國社區醫療工作者Esther Bejarano.（線上討論會截圖）

社區醫療工作者Esther Bejarano介紹說，人們必須要越來越習慣高溫天候並認真對待，特別是學校孩子們和農場工人。她說，有必要與這些受高溫影響最深的孩子、農民做一對一教育，告訴他們要佩戴太陽鏡、打太陽傘等。作為三個孩子的母親，她深切感受到孩子們在高溫天室外活動如何受限。她說，如今下午6時的溫度都在103至105度，導致兒子足球課不得不取消。她還表示，很多民眾家中甚至沒有空調，只能在車裡開空調避暑，還有的付不起高額帳單，有民眾一個月電費甚至高達600元。

Watsonville Wetlands Watch行政總監Jonathan Pilch.（線上討論會截圖）

Watsonville Wetlands Watch行政總監Jonathan Pilch表示，校園是最需要綠化、樹蔭的地區之一，目前學校的樹蔭覆蓋不足5%。研究顯示，樹蔭不僅有利於孩子們的精神健康，還可以提升他們的學術表現。一棵樹要生長五年才可以提供陰涼，其帶來的效益可以延長50年至80年。

凱瑟醫院醫師Sharon Okonkwo-Holmes介紹了如何防止高溫引發的健康問題。她特別提醒有高血壓 、糖尿病人士注意避暑，即使不渴也要多喝水，多沖涼降溫。身體表面的汗液是為了降低體內的溫度，使身體保持在理想溫度。