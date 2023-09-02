生計「珍珠奶茶月餅」 中秋搶市

生計食品以道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，讓中秋佳節更添滋味。（生計提供）

生計食品今年特別推出了精心特製的「珍珠奶茶月餅」，八顆珍珠奶茶月餅呈現在限量版生計卡通版小美女禮盒中。禮盒設計時尚 大方，裝著生計引以為傲的台式糕點，道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，搭配引領潮流的珍珠奶茶風味，要讓華人 感受不同的月餅體驗。

西元1950年（民國39年），公司老闆高奶奶回憶當年是為了生計籌立了生計，她說：這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計。

靠著一絲不苟的實踐這幾句話，她讓生計一直維持生計到今天，那時候中秋賞月很愜意，很悠哉，吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香，家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭，高奶奶說，就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮。

生計食品在台灣經營了半個多世紀，1981年由第二代來美發展傳承，月亮仍然高掛，家依舊團圓，生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶，美國地域遼闊，華人散居各地，為生活奮鬥，每逢佳節倍思親，生計也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類月餅，服務全美華人。

生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選，從現在起至9月30日中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動，詳情歡迎上生計官網www.shengkee.com或來電總公司查詢1(415) 468-3800。