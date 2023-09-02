德州最佳雇主：NASA拿下第一 H-E-B名列第二

H-E-B是德州排名第二的優質雇主。（取自H-E-B網站）

商業媒體Forbes最近公布美國各州最佳雇主的名單，德州 部分由國家航空暨太空總署（NASA）奪冠，總部位於聖安東尼奧的連鎖超市H-E-B位居第二。

第三至第十則本州、外州都有如Google、Salesforce，與本州的休士頓 社區學院（Houston Community College）、休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）、德州兒童醫院（Texas Children's Hospital）。

本次是Forbes第五次發表依州別的年度最佳公司，合作夥伴為專攻市場調查的Statista，目標是全美雇員超過500人以上的公司，旗下共7萬人對自己老闆的滿意度，項目包括工作環境、多元包容、津貼補助、發展潛力、企業形象等等。提問項目也包括，是否會勸說友人來一起工作。H-E-B在各項都為德州企業的表率。

15萬4000名雇員的H-E-B，7月才成為Eat This, Not That!評選的美國最佳零售業者，在現職員工自評的Glassdoor平台上也獲得四星的評價，優點是彈性排班與薪資福利。

每州的註冊企業有多有少，阿拉斯加就只有四家，德州則有86家，領域包跨先進製造、航太、能源、IT等等。西南航空（Southwest Airlines）、雪佛龍（Chevron）、德州儀器（Texas Instruments）則排名較後。醫療與社服領域則是德州的強項，除了之前已經列出的醫院，德州大學健康科學中心（Health Science Center）也排名第26，為第三年入選優質雇主。

德州企業在其他州也有不錯的評價，戴爾（Dell Technology）在奧克拉荷馬州 名列前茅，聯合服務汽車協會（USAA）也位居科羅拉多州的前十名。