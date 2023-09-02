疫情增 美福藥局推疫苗註冊平台

美福藥局疫苗接種註冊平台。

隨著新冠疫情的增加，今年秋冬季，CDC 預測可能會有多種病毒同時大流行。因此CDC建議大家可以接種3種不同疫苗來遏制預期中的呼吸道感染潮流。

美福藥局 為了幫助大家健康快樂今年秋冬，會同時提供三種疫苗（COVID，RSV，FLU），其中包括針對60歲以上的新RSV疫苗，以及新型的COVID-19新冠疫苗和流感疫苗 。為節省客人時間及方便客人接種，美福藥局疫苗註冊平台同時開放註冊。

美福藥局疫苗接種註冊平台：https://form.jotform.com/232348120260141，美福药局地址：6918 Corporate Dr Ste B5, Houston Tx 77036，美福藥局電話：281-506-2453。

疫苗相關常見問與答：

問題一：什麼是RSV疫苗？它有什麼作用？誰適合接種?

最近，美國食品藥品管理局（FDA）批准了全球首款呼吸道合胞病毒疫苗RespiratorySyncytial Virus(RSV vaccine）。這是一種新的疫苗，為全球60歲以上的人們帶來了新的保護。

RSV，一種常見而具有傳染性的病毒，可能在不經意間影響到我們的肺部和呼吸道。如大家所知，隨著年紀增長，免疫力減退是老年人感染RSV的風險因素。而那些身患基礎疾病(例如:糖尿病或是肺部疾病)的長者們更是要小心，因為他們面臨更高的罹患重症的風險。

RSV感染有時可能使既有病情加重，如慢性阻塞性肺病（COPD）、哮喘和慢性心力衰竭，甚至可能引發肺炎、住院和死亡等嚴重後果。然而，我們有了新的疫苗來應對這一威脅，通過接種RSV疫苗，將有更強大的免疫力來保護自己。

問題二：是否有新的COVID-19新冠加強針嗎？何時會推出？又有何不同 ?

輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和諾瓦瓦克斯（Novavax）計劃在今年秋季推出加強針。這次推出的加強針會針對新的變種病毒XBB.1.5，與去年針對的omicron是完全不同的變種。因此可以有效幫助抵抗近期的變種新冠病毒。

問題三：誰應該接種新的COVID-19加強針？

目前尚未有針對新的加強針的疫苗指導方針，因為美國疾病控制與預防中心（CDC）在疫苗獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准後才制定疫苗指南。這些疫苗已經顯示出有助於減少人們入院和降低死亡率。人們仍然可能面臨嚴重的COVID-19後果風險，尤其是年長者、健康狀況受損者以及免疫系統較弱的個體。

問題四：誰應該接種流感疫苗(FLU)或呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗？何時可以接種？

針對流感疫苗，美國疾病控制與預防中心（CDC）建議所有6個月及以上的人在今年秋冬之際(9月開始)接種流感疫苗。對於RSV疫苗，年滿60歲的即可接受疫苗的接種。

問題五： 何時接種COVID-19 加強針、流感疫苗(FLU)，呼吸道合胞病毒(RSV)？是否可以同時接種，或是需要分開接種呢?

針對RSV以及流感疫苗 : 兩者是可以同時接種的或是間隔一段時間也可以。美福藥局已經備有此兩種疫苗。如有需要，歡迎電話諮詢而對於2023新冠疫苗加強針，目前可能會需要等到政府發布新的新冠疫苗指導方針才可得知。

美福藥局疫苗公眾註冊平台即日起開放。平台網址：https://form.jotform.com/232348120260141。如有任何問題，歡迎電洽:281-506-2453或是親自至藥局: 6918 Corporate Dr Suite B5,Houston. TX 77036。