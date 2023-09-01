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羅布小學濫殺案 烏瓦德市府再控地區檢察官遮掩

編譯林思牧／綜合報導

烏瓦德市(Uvalde)30日(周三)對地區檢察官克莉絲汀娜米契爾(Christina Mitchell)提出第二宗訴訟，指控她在羅布小學濫殺案(Robb Elementary Massacre)的調查案中官官相護、遮掩實情，市長上電視要求她「立即辭職」。

2022年5月的烏瓦德濫殺案震撼全球，許多不同層級的警政單位共派了376位執法人員到達現場，死難學生的家長與死難老師的親屬後來發現，這群荷槍實彈的人「龜縮」在安全的角落，任由槍手在一個多小時期間宰割他們心愛的人，當地的烏瓦德市警局(Uvalde Police Department)尤其受到民眾譴責。

烏瓦德市長唐麥可勞福林(Don McLaughlin )8月30日指出，他從一開始就要求縣地區檢察官的調查必須「透明」(transparent)，但是米契爾始終不對市政府開放調查的內容，於是他在去年7月雇請獨立偵探(independent investigator)傑西普拉多(Jesse Prado)進行調查，好能對民眾有個交代。

他說，米契爾檢察官對普拉多處處刁難、不願合作，以至於市政府最後在去年12月提出第一宗訴訟，希望法院逼迫米契爾交出警察隨身錄像和語音(body cam video and audio)等的資訊，米契爾後來向法官承諾會配合普拉多的調查，那宗訴訟隨即撤銷。

麥可勞福林市長指出，過去幾個月他沒有對檢察官辦公室批評，希望促成合作的氣氛，但事實上米契爾依舊不願合作，普拉多在調查上仍然沒有得到實質的協助，因此市政府現在對米契爾提出第二宗訴訟。市長並嚴詞批評米契爾，呼籲她「立即辭職」(Resign Immediately)。

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