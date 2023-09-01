美國第一個 柯文哲德州後援會成立

「德州選哲之友會」日前在休士頓成立。（主辦單位提供）

柯文哲 海外後援會「德州 選哲之友會」於日前在休士頓 新皇宮餐廳成立。

台北市前市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲於今年曾率團造訪德州，走訪了休士頓以及奧斯汀等地，受到很多當地華僑以及美國政商界的歡迎。柯文哲於5月20日宣布參選台灣總統，5月27日台北市成立第一個選哲之友會（柯P後援會）之後，全台灣各縣市也陸續成立選哲之友會。美國第一個選哲之友會：德州分會也於8月26日成立。

柯文哲特別聘請民眾黨中央委員馮啟彥醫師的哥哥馮啟豐擔任德州選哲之友會會長。並聘請李雄、許文忠、陳文輝、吳嘉玲，李錦星、劉志忠、林婉真、林富桂、宋秉穎、蕭瑛貞、鍾依君、林文星等擔任榮譽顧問。

成立會當天柯文哲視頻致辭，傳統上僑界非藍即綠，但是台灣不能只有藍綠，台灣需要有第三勢力的白色力量，只有他當選台灣總統，才能夠確保兩岸和平，台灣自主。台灣需要所有在野的力量一起團結，才能達成政黨輪替，讓台灣的民主政治可以繼續向前進。謝謝大家加入選哲之友會。

馮啟彥說，他認識柯文哲將近30年，他一直都是非常正直誠信，擔任台北市長八年期間，政績有目共睹，柯主席一向都是秉持著科學、理性、務實、清廉、勤政、親民、愛鄉土精神，所以對於台灣2024年1月的總統選舉，他強力推薦柯文哲。

馮啟豐表示，「德州選哲之友會」將繼續支持柯P的兩岸和平、台灣自主理念，結合各種可能的在野力量，相信美好台灣。並期待這一股中道的白色力量，可以一直凝聚團結、擴散拓展下去。