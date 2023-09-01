我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

駐休士頓台北經文處處長 訪口罩工廠

【休士頓訊】
駐休士頓台北經濟文化辦事處長蕭伊芳（左二）及經濟組長倪伯嘉（右一）日前拜訪休士頓口罩工廠Wintech Medipro，由該公司CEO張園立（右二）接待。 （Wintech Medipro提供）
駐休士頓台北經濟文化辦事處長蕭伊芳（左二）及經濟組長倪伯嘉（右一）日前拜訪休士頓口罩工廠Wintech Medipro，由該公司CEO張園立（右二）接待。 （Wintech Medipro提供）

休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳及經濟組組長倪伯嘉日前參訪休士頓口罩工廠Wintech Medipro。目前該公司商品有50%的折扣及免運費優惠。

Wintech Medipro廠於2020年成立，為了深耕地方，落實在地經營，因應後疫情時代的來臨，聘請前台商會會長張園立擔任CEO 。張園立表示，Wintech Medipro 是一間相當優質的公司，機器設備跟原料都是從台灣原裝海運過來，結合休士頓在地資源，實現美國製造。希望藉由他20多年在美國的商業經驗及人脈，可以幫助讓公司再更上一層樓。

最近新聞指出，變異病毒BA.6 在英國發現，也可能已經在歐美擴散。雖然目前還不知道嚴重性，也不能確定新的症狀如何。醫師還是建議大家準備口罩，到時候以備不時之需。

蕭伊芳及倪伯嘉於8月11日到訪。張園立表示， Medipro 的主要產品有三個 level 的口罩，ATSM 1-3. Level 1 可以隔離95% 的粉塵；Level 2 跟 Level 3 可以阻絕 98%的粉塵及細菌。讀者如有需要的可以到 Wintech Medipro 的官網下單，目前全部商品都享有50% 的折價及免運費優惠。Wintech Medipro 官網：https://wintechmedipro.com/。

口罩 休士頓 疫情

上一則

韓汽車零件商Daesol Ausys設廠喬州西點

下一則

美國第一個 柯文哲德州後援會成立

延伸閱讀

愛心組織贈送文具書包

愛心組織贈送文具書包
美國中餐聯盟主席黃民訪休士頓

美國中餐聯盟主席黃民訪休士頓
中國歷代帝王幣 休士頓發行10套

中國歷代帝王幣 休士頓發行10套
華夏中文學校30年慶 辦系列活動

華夏中文學校30年慶 辦系列活動

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

失竊起亞、現代車500飆至8350輛 芝市提告車廠

2023-08-28 10:37
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應