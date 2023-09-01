駐休士頓台北經文處處長 訪口罩工廠

駐休士頓台北經濟文化辦事處長蕭伊芳（左二）及經濟組長倪伯嘉（右一）日前拜訪休士頓口罩工廠Wintech Medipro，由該公司CEO張園立（右二）接待。 （Wintech Medipro提供）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳及經濟組組長倪伯嘉日前參訪休士頓口罩 工廠Wintech Medipro。目前該公司商品有50%的折扣及免運費優惠。

Wintech Medipro廠於2020年成立，為了深耕地方，落實在地經營，因應後疫情 時代的來臨，聘請前台商會會長張園立擔任CEO 。張園立表示，Wintech Medipro 是一間相當優質的公司，機器設備跟原料都是從台灣原裝海運過來，結合休士頓在地資源，實現美國製造。希望藉由他20多年在美國的商業經驗及人脈，可以幫助讓公司再更上一層樓。

最近新聞指出，變異病毒BA.6 在英國發現，也可能已經在歐美擴散。雖然目前還不知道嚴重性，也不能確定新的症狀如何。醫師還是建議大家準備口罩，到時候以備不時之需。

蕭伊芳及倪伯嘉於8月11日到訪。張園立表示， Medipro 的主要產品有三個 level 的口罩，ATSM 1-3. Level 1 可以隔離95% 的粉塵；Level 2 跟 Level 3 可以阻絕 98%的粉塵及細菌。讀者如有需要的可以到 Wintech Medipro 的官網下單，目前全部商品都享有50% 的折價及免運費優惠。Wintech Medipro 官網：https://wintechmedipro.com/。