愛心組織贈送文具書包

學童依序領取文具用品及書包。（愛心組織(C.A.R.E.)提供）

愛心組織(C.A.R.E.)贈送文具書包的活動，今年邁入30年，8月26日下午2:00超過1500人參加了休士頓 愛心組織在 Sylvan Rodriguez Elementary School舉辦的贈送文具書包活動。

活動開始於炎炎夏日的午後，學校義工忙著派送瓶裝水給在室外排隊的小學生及家長。活動在小學大禮堂中以中國功夫、舞獅、扯鈴、小學生舞蹈表演揭開序幕。

發放書包文具按各年級分開在不同教室，義工依照名單把文具書包送到各班，再轉贈小朋友。

當天也請到了許多政要，包括經文處處長代表張家華組長、經文處教育 組楊淑雅組長，及州議員吳元之、休士頓市議員Edward Pollard、史丹佛市議員譚秋晴、國會議員代表District director Martinez 以及Commissioner Briones 的三位代表，還有Southwest Management 代表 David Peters。David 並代表Southwest Management 的李雄主席頒褒揚社區服務獎給今年愛心組織的會長洪良冰。

愛心組織也表揚並感謝47位社團機構或個人贊助者，同時頒發特別的感謝狀給Southwest Management ，感謝他們這幾年來對愛心組織的幫助及支援。另外頒發感謝狀發給FASCA僑委會海外青年大使，感謝他們為愛心組織義工服務不餘遺力。州議員吳元之辦公室也準備了17份褒揚狀頒給今年的理監事。

愛心組織會長洪良冰表示，非常感恩今年捐款及贊助者，一共募到了近3萬4000元（包括賣出1000多張愛心券），足以支付925個全學年用文具及書包。校長提到有的家庭有五六個小朋友，對他們來說省了一筆很大的開支。

今年的捐款者甚為踴躍，主要名單為：

鑽石級：德州佛教會玉佛寺、曉士頓中國教會、美南銀行。

金級：駐台北經濟文化辦事處、福遍中國教會、恆豐銀行、張南庭、金城銀行、Global One Bank、洪良冰、胡小蓮、黃龍雄、Shell、Aylus Pearland、川鼎。

銀級：美南大專院校聯合校友會、廣西同鄉會、Alice Lee、中華文化服務中心、蔡亦驊/南大校友會、蕭老師心靈輔導、世華工商婦女協會美南分會、休士頓台大校友會、Michelle Huang、中華保健中心、陳榮和水彩畫基金會、Amy Sung基金會、Jan Wang、西北中華學院、安良工商會、台灣同鄉聯誼會、美南山東同鄉會。

銅級：中國文化大學校友會、休台姊妹會、徐小玲、悟空中文、銘傳大學校友會、李正揚、糖城愛心走路群、駐台北經濟文化辦事處教育組、華人 協會、美國味全公司、蔣雅君、李迎霞、美華協會、光鹽社。