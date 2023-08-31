17歲高中女生 獲飛航獎學金

位於休士頓南邊約20哩的曼維爾市(Manvel)，一名高中12年級的女生獲得飛航獎學金，她希望以自己作為其他女孩的榜樣，往一向由男性獨霸的領域闖出一片天地。

17歲的潔登沃克(Jayden Walker)從小就嚮往飛行，她和哥哥小時候玩的玩具，很多是跟飛機相關的，譬如她兩歲時爸媽所拍的照片中，她戴著黑色的護目鏡騎在一架單螺旋槳雙翼飛機上，另一個重要的因素是，她的爸爸是航空公司的機師(pilot)，看著非洲裔的父親從事這種高薪又受人敬重的行業，她立志長大以後也要做機師。

她的高中同學們現在都專注在申請大學，但她申請的是飛航獎學金，李洛伊霍馬基金會(LeRoy Homer Foundation)每年頒發兩份獎學金給有志飛行的高中生，在大約230位申請人中沃克今年得到其中的一份，該基金會的飛航社區發展部門副總裁弗羅倫斯(Brian Florence)指出，該機構會負擔沃克成為「私人飛機駕駛執照」(private pilot certificate)的費用，這是成為航空公司機師的第一大步。

COVID-19疫情 爆發以後，搭機人數驟減造成航空公司催促機師提前退休 ，疫情緩解以後民眾出遊的興趣暴漲，現在又出現機師奇缺的問題。沃克指出，根據她所讀過的報導，商業機師中只有3.4%是女性，比工程、建築、汽車等男性獨霸的領域還不如，因此她希望其他女孩也像她一樣鼓起勇氣，朝自己喜歡也有能力從事的領域發展。

911事件中被劫持的四架飛機中，聯合航空(United Airlines)第93號航班最後墜毀在賓州 ，乘客與機組人員全部罹難，李洛伊霍馬是那班飛機的機師，霍馬基金會就是為紀念他而成立的。有意申請該項獎學金的高中生，請上leroywhomerjr.org/scholarships/網頁瀏覽詳情，申請時段從10月31日到明年1月31日。