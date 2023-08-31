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聯邦參議員克魯茲又轉發假消息 亂指界牆開門

編譯胡立宗／綜合報導
界牆開洞歡迎無證移民，聯邦參議員克魯茲再度呼應社媒不實消息。（取自End Wokeness的X帳號）
界牆開洞歡迎無證移民，聯邦參議員克魯茲再度呼應社媒不實消息。（取自End Wokeness的X帳號）

德州選出的聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）21日才轉發一則錯誤訊息（misinformation），指加州洛杉磯市在熱帶風暴喜萊莉（Hilary）過境期間，公路淹水淹到連鯊魚都能暢行無阻，29日再度轉發錯誤訊息，指拜登政府在川普時代興建的界牆上開門，宣稱防洪，卻是讓開大門請無證移民進入美國。

鯊魚上公路的惡搞照片始於2011年侵襲波多黎各的颶風艾琳（Hurricane Irene），之後被多次使用，但這次在X平台上出現後，克魯茲不但轉貼，還加了評語「Holy crap.」（哇靠）。而界牆開門的假消息，克魯茲則是說「This…is…nuts.」（夠瞎），下面附了hashtag「#BidenBorderCrisis」。

克魯茲這次轉發的錯誤訊息來自帳號「End Wokeness」，自稱對抗覺醒趨勢（wokeness），他們稱這則影片顯示移民危機來自刻意放任。不過，休士頓紀事報查證後指出，這些門確實是用於防洪，而且是在川普任內就有的，目的是在亞利桑納6月至9月的季風季舒緩洪水壓力，避免洪水挾帶岩石、樹幹等衝垮界牆。

克魯茲的X帳號有610萬人追蹤，這則貼文至29日已有108萬次觀看，與3100則討論。克魯茲辦公室至29日尚未回應紀事報的詢問。

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