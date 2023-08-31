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原訂明起生效 德州變性醫療禁令 法院判暫停

編譯林思牧／綜合報導

德州禁止變性醫療的法規原定明天（9月1日）生效，但法院在8月25日判決該法暫停實施，而密蘇里州的法院同日判決該州的類似法規可以按時生效，顯示美國關於LGBTQ+領域的法規是一團混亂的情況。

德州和密蘇里州都是由共和黨掌政的州，州議會通過並由州長簽署的法案通過以後都受到挑戰，但兩個法院卻在同一天作出相反的判決，美聯社的報導把這種情況稱為「雜亂無章」(jumbling)。

德州檢察長辦公室隨即提出上訴，希望上訴法庭很快做出贊同該法的判決，仍在9月1日生效。歐巴馬擔任總統期間，LGBTQ+人士的權益大幅擴張，如果某個男人自稱他其實心理上是女人，他就可以使用女性的廁所(lady’s room)，在社會上引發不少亂象。

2015年6月聯邦最高法院判決「同性婚姻在全美50州全部合法」(same sex marriage is legal in all 50 states)，這項判決在保守派人士中掀起憤怒的浪潮，尤其是基督教會與天主教會發出怒吼，他們說聖經明白的指示：「婚姻是只限於一個男人、一個女人之間的關係。」

自從川普入主白宮以後，保守派在LGBTQ+與墮胎領域上已經獲得顯著的成果，而因為川普掌政期間所任命的保守派大法官，從1973年以來執行的「墮胎合法化」也已被最高法院推翻。時代雜誌最近的一篇報導指出，從法院最近對同性婚姻相關案件所做的判決來看，同性婚姻的前途也岌岌可危。

另外，休士頓郊區的凱蒂學區(Katy ISD)提出議案，該案如果通過理事會，有同性戀傾向或有變性意念的學生，學區與學校教職員知情後有義務通知家長。學區理事會在28日(周一)傍晚開會時，會場內外來了一大堆群眾，許多人搶著發言，空氣中瀰漫著火藥味，冗長辯論後到了11時30分才投票，該案以4票對3票險險過關。

德州 學區 LGBTQ

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