福和市長帕克 支持武術世錦賽

世錦賽籌委會人員與福和市長帕克合影。（主辦單位提供）

第16屆恒源祥武術世錦賽籌備委員會主席吳廷貴與福和市長瑪蒂帕克女士，就11月在福和市（Fort Worth）會展中心舉行的世錦賽進行會晤。大賽籌委會副主席李憶元、法律顧問費格爾也出席會議。

吳廷貴向帕克介紹了競技武術的歷史由來，近年來在世界範圍內的蓬勃發展，以及此次世錦賽的規模之龐大。他講到世錦賽的主辦方國際武聯IWUF是國際奧委會IOC的正式成員，此次大賽將有來自80多個國家的600-800名頂級運動員 和隨行人員參加，還會有來自全美各地的2-3萬名觀眾聚集在福和市的會展中心。

他還講述了1995年在馬里蘭州 巴爾的摩成功舉辦的第3屆武術世錦賽，距今已有28年，因此各地的武術家和武術愛好者們非常期待能夠親臨現場感受這個頂級體育賽事。會議期間，吳廷貴對福和市附近及當地市民的熱情支持表示感謝。

帕克表示將全力支持本次賽事。雙方就賽事籌備的下一步合作達成一致。帕克市長將委任一位聯絡人作為福和市政府的代表，與籌委會進行溝通聯絡，幫助解決籌備期間可能出現的問題，保障賽事順利進行。她還將動員福和市的市民參加並支持這場盛大的體育賽事。雙方更將就如何在賽事之前向福和市民眾推廣武術一事進行進一步的協商。

第16屆恒源祥世界武術錦標賽將於2023年11月16日至20日舉行。世界武術錦標賽（WWC）由國際武術聯合會（IWUF）主辦，是該運動中的最高競技水平的賽事。本屆世錦賽由美國武術聯合會（USAWKF）組織，由第16屆世錦賽組委會（WWC16 Administration, Inc）承辦。這是近30年來世錦賽首次重返美國。這次在德州 的比賽將聚焦來自亞洲、歐洲、非洲、泛美洲和大洋洲的世界頂級運動員。從剛柔並濟的劍術，到行雲流水的太極拳，再到激烈的全接觸散打，世界頂級冠軍們將在比賽中展示各種武術項目的獨特魅力。