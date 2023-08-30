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警察查虐待動物 民宅後院驚見老虎

編譯林思牧／綜合報導
達拉斯市禁養猛獸，遭警方查獲後只得交非營利機構飼養。(In-Sync Exotics臉書)
達拉斯市禁養猛獸，遭警方查獲後只得交非營利機構飼養。(In-Sync Exotics臉書)

達拉斯市的警員到一戶民宅調查虐待動物的投訴時，赫然發現後院裡有一隻老虎，德州多數大城市規定不准養獅子老虎之類的猛獸，但違法的事例其實不少，達拉斯東北邊約40哩的一間庇護所已經收留了三隻老虎。

8月25日那天，警察帶著法院頒布的搜索令，來到橡樹懸崖區(Oak Cliff)詹森巷(Johnson Lane)的一戶住屋，住宅雖然很小，但後院極為廣闊。屋主被人指控虐待動物，屋裡屋外有許多隻狗和家禽，令調查人員驚訝的是有一隻已經長成的大老虎關在用鐵絲網(chain link fence)圍起來的區域中。

在達拉斯養猛獸違法，警方遂把那隻老虎沒收，幸好在達拉斯東北郊區的懷利市(Wylie)有一個名叫「同步珍獸庇護所」(In-Sync Exotics)的非營利機構，它是專門收留大型貓科動物的地方，原本就已經有三隻老虎，其中一隻叫「米妮」(Mini)的西伯利亞虎(Siberian tiger)是最吸引遊客目光的「大貓」。

同步珍獸庇護所的創始人Vicky Keahey指出，雖然德州各大城市都不准養會傷人的猛獸，但違法的事件不少，幾天之前執法單位打電話來，請她收留一隻剛沒收的美洲虎(Jaguar)，有些人養猛獸是為了向親友同事炫耀，畢竟很少人的家裡有珍禽異獸。

猛獸脫逃的事件偶有所聞，對飼主與鄰居造成威脅，養久了以後飼主不再有激情，珍獸經常被忽略，每天餵以狗罐頭(canned dog food)應付，這種飲食方式對大型貓科動物是並不健康。

同步珍獸庇護所的地址是3430 Skyview Dr, Wylie, TX 75098，周末開放給民眾參觀，很適合家長帶著孩子同遊。這間庇護所離華人聚居的布蘭諾市(Plano)和嘉蘭市(Garland)只有十多哩，退休人士可以申請到這裡當義工，這肯定是非常令人羨慕的社會服務行動。

庇護 德州 退休

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