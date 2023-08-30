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試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

編譯林思牧／綜合報導
特斯拉公司的Cybertruck。（Tesla網頁）
特斯拉公司的Cybertruck。（Tesla網頁）

馬斯克(Elon Musk)粉絲引頸企盼的「網路卡車」(Cybertruck)，已經在德州的超大工廠生產，馬斯克日前親自試車，但根據特斯拉TESLA員工洩漏出來的內部消息，馬斯克自己認為外型設計有問題，汽車專家指出，要更正這個問題，只有全面重新設計才能達成目標。

網路卡車是電動車業界的第一款全電動皮卡，幾年前特斯拉宣布外型的時候，引起相當大的震撼，硬梆梆的線條和板金讓它看起來像是科幻電影的道具，2019年11月馬斯克親自主持模型車揭幕時，他很驕傲的在台上展現那輛車，當他講到車子的「裝甲玻璃」(armored glass)時，說明它有防彈的效果，這時首席設計師霍曹森(Franz von Holzhausen)手持一個鋼球砸向玻璃，玻璃應聲而破。

馬斯克一向以突破傳統出名，尤其喜歡挑釁那些批評他的人，很多汽車設計師討厭網路卡車的突兀造型，他們希望馬斯克此舉一敗塗地。當年馬斯克說網路卡車會在2021年生產，幾次拖延後現在終於會在今年接近年尾時上市。

雖然那場發布會似乎相當失敗，但幾天之內特斯拉表示已經接到20萬輛預購(preorder)，當時付了訂金的人已經等了將近四年，日前在奧斯汀郊區的工廠終於裝配出網路卡車，馬斯克試開以後給內部發了一份文件，指出硬線條的平面板金，只要稍微有點誤差就會看起來很怪異，因此他要求製作板金時誤差不能超過10微米(microns)。

但汽車專家表示，汽車板金之所以做成有弧度角度的形狀，是因為要避免出現形變，譬如一張影印紙沒辦法放在兩張桌子之間，但是把它摺出幾個稜，它就可以安然處在兩張桌子之間的空隙，而那仍然是原來的一張紙，沒有添加任何其他東西，馬斯克不顧基本物理原則，令專家十分不解。

另外，即使能做出那麼精確的板塊，車子並不是整天停在空調房間裡做欣賞之用，在太陽下鋼板熱漲冷縮還是會超過誤差範圍。另外，沒有弧度的鋼板在行駛中會發出很大的噪音，特斯拉必須採用泡沫塑膠之類的東西來減噪。

知名的汽車設計評論師克拉克(Adrian Clarke)表示，不論網路卡車有多少缺陷，對死忠的馬斯克迷都不是問題，對他們而言馬斯克放的屁(flatulences)都是香的，更何況售價只有4萬元，比多數同樣大小的汽油皮卡便宜。

馬斯克 特斯拉 德州

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