華夏中文學校30年慶 辦系列活動

華夏中文學校家長會總會長吳瑞婷（左起）、總校校长馬莎、理事長陳宇雯、副理事長兼校慶組委會主席包華富，召開記者會。 （華夏中文學校提供）

休士頓 華夏中文學校今天在糖城校區舉行新聞發布會，宣布今年秋學期將隆重慶祝建校30周年。

2023年是休士頓華夏中文學校的非常之年。1993年的金秋時節，一所教授「簡體字、漢語拼音、普通話」的中文學校，在美國南方最大的城市休士頓誕生。這所學校是在當時華人 社區一批有識之士的積極努力下創辦的非營利性學校，其宗旨是服務日漸壯大的華人社區，教授漢語語言、傳承華夏文化。

三十年的光陰，在歷史的長河裡可謂是彈指一揮間，但在一所周末中文學校砥礪前行的歷程中， 它既有風雨兼程，也有歲月如歌，既有雄關漫道，也有日月同輝、星空燦爛的時刻。

為了緬懷往昔，不忘初衷，為了感謝那些為華夏中文學校的誕生和茁壯成長做出突出貢獻的華夏兒女們，頌揚那些護桃育李、辛勤耕耘的園丁們，表彰走出華夏校門、成功馳騁職場的校友們，學校理事會、家長會和校務委員會決定於今年秋天舉行一系列活動，隆重慶祝休斯頓華夏中文學校30週年的華誕。慶祝活動最隆重的一項內容是2023年11月5日（周日）晚上6：00點在Lam Bo Ballroom 宴會廳舉行的慶祝晚宴。

華夏中文學校的成長與發展，離不開許多機構和社團組織的大力支持，離不開各方熱情人士的關心和愛戴，值此，我們想提前跟您們約個會，真誠地邀請您們屆時參加華夏30周年華誕的慶祝活動！