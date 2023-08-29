德州河域 發現一戰時期沉船

德州的河川或海岸可見到沉船殘骸。（德州歷史協會／Texas Standard）

位於休士頓 東邊約100哩的包芒市(Beaumont)，一位駕駛水上摩托車(jet ski)的居民在內切斯河(Neches)的河底發現許多艘沉沒的大船，他把這個發現告訴博物館 以後，德州 歷史委員會(Texas Historical Commission)給這個謎團解密。

米爾納(Bill Milner)是休士頓地區的居民，8月上旬他到內切斯河玩水上摩托車，他發現水面上突出一些木樁，對水上摩托車騎士而言這是很危險的，他減速接近這些木樁，發現水面下有好幾艘很大的船，他很多年來都到這裡遊玩，以前從來沒見到這些沈船，今年少雨又酷熱的天氣讓這些船露臉了。

這些沉船究竟是怎麼會在這個地點，讓米爾納十分迷惑，他把沈船的地點告知當地的冰屋博物館(Ice House Museum)，博物館又把消息傳給位於首府奧斯汀的德州歷史委員會。委員會的考古學家伯根斯(Amy Borgens)接受德州標準報(Texas Standard)採訪時，揭露了這些木製大船的來歷。

1917年美國加入第一次世界大戰，許多商船被國家徵召用來運送軍隊和補給品，這些船也會被敵人攻擊，於是美國政府開始發包製造商船。當時德州成立了九個造船廠，其中的五個是在包芒市，造船廠都位於內切斯河畔，之所以選在包芒市，是因為這一帶有茂密的松林，戰爭期間金屬匱乏，這些282呎長的大貨輪是用木材建造，造好以後推下水開入墨西哥灣，前往世界各地服務。

到了1918年11月大戰結束，這些木造船失去用途，美國政府想把每艘25萬元製造的船以1000元賤價出售，竟然也無人問津，最後只好把未完成的船推入水中沉沒，到目前為止已登記在案的沉船有20多艘。有意前往觀賞古蹟的人，可到包芒市東邊的河邊尋訪。

伯根斯指出，民眾如果到河邊戲水發現沈船，可以用電郵通知歷史委員會，但官方並不會清除這些沉船，鑒於德州許多河川湖泊目前水位大降，開船和騎水上摩托車的人應該留意，撞到這些沉船可能會造成嚴重的傷亡事件。