芬太尼致死 藥頭將涉謀殺罪

德州新法強力打擊芬太尼。（摘自德州健康委員會網頁）

KHOU 11電視台報導，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）簽署的HB 6法案將於9月1日生效。該法在應對芬太尼（Fentanyl）危機，要求德州檢察官可以謀殺罪指控散布含有芬太尼毒品 且導致他人死亡者，可判處至少15年有期徒刑。該法還要求在死亡證明上，將芬太尼引起的死亡判定為芬太尼毒性（fentanyl toxicity）或芬太尼中毒（fentanyl poisoning）。現行德州法並不要求在死亡證明上進行上述分類，大多數與芬太尼相關死亡，均被歸類為藥物過量。

前聯邦檢察官，目前擔任傑佛森縣（Jefferson County）高級行政助理檢察官（Executive Assistant District Attorney）的費瑟斯頓（Brit Featherston）表示，該法還要求急救人員保留吸毒過量者紀錄。他說，這只是一般資訊，包括是否死亡、當時是否涉及芬太尼、及性別等，「我們與執法部門可使用這些數據，確定社區中是否存在這些劣藥。」

德州治療服務中心（Texas Treatment Service）區域臨床主任索耶（Jennifer Sawyer）說，芬太尼正侵入社區，「人們甚至不知道他們正在使用它。」

五年前，來自酸湖（Sour Lake）的帕吉特（Wyndi Padgett）歷經一場惡夢，她的兒子布萊恩（Blain Padgett）因服用含有芬太尼藥物過世。他是萊斯大學（Rice Univ.）一名21歲橄欖球運動員 ，服用一種含有芬太尼的氫可酮（Hydrocodone）藥丸。帕吉特很高興該法讓芬太尼經銷商面臨更嚴厲懲罰。

其他與芬太尼相關法案包括HB 3144，將10月定為芬太尼中毒覺醒月（Fentanyl Poisoning Awareness Month），幫助提高對該毒品危險認知。

HB 3908法案，要求公立學校每年向六至12年級學生，提供有關芬太尼濫用預防和藥物中毒意識。SB 867法案，允許向德州學院和大學分發鴉片類藥物過量解毒劑納洛酮（NARCAN），以防止鴉片類藥物中毒。