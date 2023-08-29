芬太尼致死 藥頭將涉謀殺罪
KHOU 11電視台報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署的HB 6法案將於9月1日生效。該法在應對芬太尼（Fentanyl）危機，要求德州檢察官可以謀殺罪指控散布含有芬太尼毒品且導致他人死亡者，可判處至少15年有期徒刑。該法還要求在死亡證明上，將芬太尼引起的死亡判定為芬太尼毒性（fentanyl toxicity）或芬太尼中毒（fentanyl poisoning）。現行德州法並不要求在死亡證明上進行上述分類，大多數與芬太尼相關死亡，均被歸類為藥物過量。
前聯邦檢察官，目前擔任傑佛森縣（Jefferson County）高級行政助理檢察官（Executive Assistant District Attorney）的費瑟斯頓（Brit Featherston）表示，該法還要求急救人員保留吸毒過量者紀錄。他說，這只是一般資訊，包括是否死亡、當時是否涉及芬太尼、及性別等，「我們與執法部門可使用這些數據，確定社區中是否存在這些劣藥。」
德州治療服務中心（Texas Treatment Service）區域臨床主任索耶（Jennifer Sawyer）說，芬太尼正侵入社區，「人們甚至不知道他們正在使用它。」
五年前，來自酸湖（Sour Lake）的帕吉特（Wyndi Padgett）歷經一場惡夢，她的兒子布萊恩（Blain Padgett）因服用含有芬太尼藥物過世。他是萊斯大學（Rice Univ.）一名21歲橄欖球運動員，服用一種含有芬太尼的氫可酮（Hydrocodone）藥丸。帕吉特很高興該法讓芬太尼經銷商面臨更嚴厲懲罰。
其他與芬太尼相關法案包括HB 3144，將10月定為芬太尼中毒覺醒月（Fentanyl Poisoning Awareness Month），幫助提高對該毒品危險認知。
HB 3908法案，要求公立學校每年向六至12年級學生，提供有關芬太尼濫用預防和藥物中毒意識。SB 867法案，允許向德州學院和大學分發鴉片類藥物過量解毒劑納洛酮（NARCAN），以防止鴉片類藥物中毒。
上一則
華夏中文學校30年慶 辦系列活動
下一則
FB留言