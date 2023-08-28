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休士頓台灣松年學院 秋季學期開學

記者封昌明／休士頓報導
學員展現學習成果，獲得滿堂彩。（記者封昌明／攝影）
學員展現學習成果，獲得滿堂彩。（記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院2023年秋季學期開學典禮，8月24日在該校大禮堂舉行，駐休士頓台北經文處處長蕭伊芳、僑教中心主任王盈蓉、雙十國慶籌備會主委楊崇肯、長榮航空總主任吳硯琛、第一銀行總經理吳炳輝、國泰銀行經理黃祖壽等都前往觀禮。

松年學院董事長陳美芬與院長許勝弘先後致詞感謝各界過去多年來支持松年學院，對教學及對社區長輩的支持和貢獻。松年學院自 2003 年創校以來，努力為社區提供一個終身學習、全人身心靈健康、樂於實踐愛心、關心和服務他人

的場所。松年學院是集合許多各行各業熱心人士和學有專精的老師，藉由教導學習互相切磋，啟發學習興趣，發揮才能與潛力，使生活更加多采多姿。

蕭伊芳第一次到松年學院，她說，在看到松年學院提供各式多彩多姿的活動感到非常開心，讓長輩們在退休後仍然有一個學習的天地，特別是疫情期間松年學院仍然堅持教學，而且防疫工作做的很徹底，期間並沒有學生染疫，她非常肯定松年學院的成就。

國慶籌備會主委楊崇肯感謝松年學院的學習平台，讓他的母親游雲真的生活變得非常充實，回歸國慶籌備工作，他說，台灣在改變，美國也要有所改變，今年的國慶活動他將推向主流社會，壓軸的國慶晚宴44桌席位，目前已經全部客滿，僑胞反應熱烈。

長榮航空總主任吳硯深讚賞松年學院的長輩有機會在松年學院學習新知感到非常羨慕，也為老人家感到開心，他們長榮航空多年來一直都在做客艙優化工作，持續加強對客戶的服務。第一銀行總經理吳炳輝則表示，他們在休士頓設立分行已經兩年半，感謝大家的照顧。國泰銀行經理黃祖壽很開心長輩能在松年學院遨遊在知識的海洋中。

休士頓台灣松年學院2023年秋季學期開學典禮，節目精彩。 （記者封昌明／攝影）
休士頓台灣松年學院2023年秋季學期開學典禮，節目精彩。 （記者封昌明／攝影）

長榮 休士頓 疫情

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