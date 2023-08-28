大唐地產歡度10周年慶

誠信產權負責人林富桂律師（右三）、地產開發商Tim He(右一）等，向大唐地產負責人金晶（右二）致賀。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 大唐地產歡慶10周年於8月25日在Dragonfly公園社區中心舉行，負責人金晶率領銷售團隊及醒獅團歡迎賀客的到來，主辦單位並大手筆舉辦抽獎活動，讓每位參與人士都有機會獲得大獎，誠信產負責人林富桂律師 、地產開發商Tim He、彭博律師等僑界著名人士均前往道賀。

林富桂盛讚金晶是休士頓地區近十年來少數做得最成功房地產 企業家，這可以從她的銷售數字看出端倪，而且她善待員工，所有銷售團隊在她的領導下，每個人都全力全力為公司付出，並且獲得很好的回報。

目前在密蘇里市從事地產開發商的Tim He也表示，他所蓋的房子很多都交給大唐地產銷售，近年來的成績很令他的滿意，看到金晶事業有成他很為她高興，並期許在未來他所蓋的房子都要交給金晶處理，希望她能更上一層樓。

大唐地產是一家專精於美國德州、休士頓都會區房地產交易和物業管理服務的公司。他們致力於為客戶提供最真實的房源資訊和最舒心的買房租房體驗。該公司的資深團隊為客戶深度調研、分析行情，爭取匹配度最高的房源，為客戶節省寶貴的時間與不必要的支出，確保客戶享受最優質、最舒適和最實惠的生活體驗。

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