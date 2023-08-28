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大唐地產歡度10周年慶

記者封昌明／休士頓報導
誠信產權負責人林富桂律師（右三）、地產開發商Tim He(右一）等，向大唐地產負責人金晶（右二）致賀。 （記者封昌明／攝影）
誠信產權負責人林富桂律師（右三）、地產開發商Tim He(右一）等，向大唐地產負責人金晶（右二）致賀。 （記者封昌明／攝影）

休士頓大唐地產歡慶10周年於8月25日在Dragonfly公園社區中心舉行，負責人金晶率領銷售團隊及醒獅團歡迎賀客的到來，主辦單位並大手筆舉辦抽獎活動，讓每位參與人士都有機會獲得大獎，誠信產負責人林富桂律師 、地產開發商Tim He、彭博律師等僑界著名人士均前往道賀。

林富桂盛讚金晶是休士頓地區近十年來少數做得最成功房地產企業家，這可以從她的銷售數字看出端倪，而且她善待員工，所有銷售團隊在她的領導下，每個人都全力全力為公司付出，並且獲得很好的回報。

目前在密蘇里市從事地產開發商的Tim He也表示，他所蓋的房子很多都交給大唐地產銷售，近年來的成績很令他的滿意，看到金晶事業有成他很為她高興，並期許在未來他所蓋的房子都要交給金晶處理，希望她能更上一層樓。

大唐地產是一家專精於美國德州、休士頓都會區房地產交易和物業管理服務的公司。他們致力於為客戶提供最真實的房源資訊和最舒心的買房租房體驗。該公司的資深團隊為客戶深度調研、分析行情，爭取匹配度最高的房源，為客戶節省寶貴的時間與不必要的支出，確保客戶享受最優質、最舒適和最實惠的生活體驗。

全新的購房體驗將從這裡開始。大唐憑藉真實可靠的房產數據以及專業的團隊，為客戶提供實時權威信息，協助客戶在最佳時機做出最好的選擇。

大唐地產不僅僅是房產中介，他們還與地產專家、勘察專家、金融機構強強聯合，快速定位客戶需求，以價值為導向，幫客戶分析價格、投資估算、按揭計算。

為了客戶的需求他們深入考察社區，事前現場勘察看房，深入了解房屋位置、戶型、裝修、社區環境、交通、生活配套設施、物業管理，配合城市發展規劃，為客戶做出最專業完善的評估。

作為一站式美國房產資訊和房源平台，大唐地產為客戶精心挑選、購買、出租、投資、託管、管理房產。無論您是購買學區房，投資房，還是海景豪宅，商業地產或是自住小屋，無論您有怎樣的預期及預算，我們都能協助您順利拿下好房。

大唐地產Daytown International網址：www.daytownhomes.com，電話：832-646-2903，地址：633 Fernhurst Dr. Ste Katy TX 77450。

大唐地產10周年慶，賀客盈門。（記者封昌明／攝影）
大唐地產10周年慶，賀客盈門。（記者封昌明／攝影）
大唐地產負責人金晶（前排右三）與銷售團隊。 （主辦單位提供）
大唐地產負責人金晶（前排右三）與銷售團隊。 （主辦單位提供）

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