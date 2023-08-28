9月1日起 校園須雇用武裝保安
FOX 26電視台報導，9月1日將有774項法案，在德州議會通過後生效，對德州人有影響的部分法案如下：
HB 3法案，確保提高學校安全的投資，包括在每個校園至少雇用一名武裝保安人員，替學校員工提供攜帶武器認證的獎勵措施，每個教室內安裝無聲警報按鈕等。
HB 567法案也稱「皇冠法案」（CROWN Act），禁止基於頭髮質地或種族相關的保護性髮型的歧視。
HB 1885法案，授權德州交通委員會（Texas Transportation Commission）改變限速的權利，允許臨時降低限速，以應對惡劣天氣、擁堵、道路施工或影響交通安全流量情況等。
SB 763法案，允許公立學區和開放招生的特許學校聘請牧師或接受牧師擔任志工。
HB 598法案， 曾被判虐待動物罪的人，將被禁止養寵物。
HB 1277法案，若人行道受阻礙或不安全，允許行人在面對迎面來車的道路上行走。
HB 3297法案，取消非商用車輛的定期強制車輛安檢和徵收更換費用。
HB 2127法案，也被稱為「德州監管一制性法案」（Texas Regulatory Consistency Act），或批評者稱之的「死星法案」（Death Star Bill），禁止縣、市通過、執行或維持違反某些德州法規的法律，也就是允許州府凌駕地方政府之上。
SB 12法案，禁止在公共和商業場所，當著18歲以下未成年人面，進行某些與性取向有關的表演和行為。
SB 1319法案，要求治療藥物過量的醫師和醫療健保機構與他們職業所在縣市執法機構共享數據，允許德州各地執法機構和急救人員參與過量用藥地圖繪製，而不用承擔任何責任。
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