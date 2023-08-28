9月1日起 校園須雇用武裝保安

自9月1日，德州各個校園須至少雇用一名帶槍警衛。（示意圖，摘自德州公共安全廳）

FOX 26電視台報導，9月1日將有774項法案，在德州 議會通過後生效，對德州人有影響的部分法案如下：

HB 3法案，確保提高學校安全的投資 ，包括在每個校園至少雇用一名武裝保安人員，替學校員工提供攜帶武器認證的獎勵措施，每個教室內安裝無聲警報按鈕等。

HB 567法案也稱「皇冠法案」（CROWN Act），禁止基於頭髮質地或種族相關的保護性髮型的歧視。

HB 1885法案，授權德州交通委員會（Texas Transportation Commission）改變限速的權利，允許臨時降低限速，以應對惡劣天氣、擁堵、道路施工或影響交通安全流量情況等。

SB 763法案，允許公立學區和開放招生的特許學校聘請牧師或接受牧師擔任志工。

HB 598法案， 曾被判虐待動物罪的人，將被禁止養寵物。

HB 1277法案，若人行道受阻礙或不安全，允許行人在面對迎面來車的道路上行走。

HB 3297法案，取消非商用車輛的定期強制車輛安檢和徵收更換費用。

HB 2127法案，也被稱為「德州監管一制性法案」（Texas Regulatory Consistency Act），或批評者稱之的「死星法案」（Death Star Bill），禁止縣、市通過、執行或維持違反某些德州法規的法律，也就是允許州府凌駕地方政府之上。

SB 12法案，禁止在公共和商業場所，當著18歲以下未成年人面，進行某些與性取向有關的表演和行為。

SB 1319法案，要求治療藥物過量的醫師和醫療健保 機構與他們職業所在縣市執法機構共享數據，允許德州各地執法機構和急救人員參與過量用藥地圖繪製，而不用承擔任何責任。