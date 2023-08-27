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高溫肇禍？農場驚見40「牛屍」

編譯林思牧／綜合報導
休士頓南邊的布拉佐里亞縣檢警人員對一處農場進行刑事調查。(取自Brazoria County縣警局)
休士頓南邊的布拉佐里亞縣檢警人員對一處農場進行刑事調查。(取自Brazoria County縣警局)

位於休士頓南邊的布拉佐里亞縣(Brazoria County)，一座850英畝農莊上的牛一隻一隻的倒地，縣警局接到鄰居的報案電話出動警察和獸醫前往救助，但到截稿時已有40頭牛死亡，警長認為農莊主人在大熱天沒有給牛隻供水，才使這宗慘劇發生。

這座農莊位於傑克森湖市(Lake Jackson)的西邊，原本總共有大約100頭牛。最近休士頓的炎熱氣候已創下新紀錄，這些放養在室外的牛當然也因為酷熱而受苦。8月18日(周五)那天，農莊的鄰居看到好幾頭牛倒在草地上一動也不動，便打電話向縣警局報案。

縣警長斯托曼(Bo Stallman)指出，他的直覺是這些牛是因「脫水」(dehydration)而喪命。法醫給命案死者做解剖找出死因叫autopsy(驗屍)，給非人類的屍體做檢驗叫necropsy(驗動物屍)，地區檢察官已對本案展開刑事調查，如果這些牛確實是因為沒有水可喝而脫水致死，農莊主人會被控刑事罪名。

法院日前已進行財產聽證會(property hearing)，看看是否讓縣政府接收剩下的大約60頭牛。一頭牛的身價至少數千元，照理說牛主不會隨便讓牛餓死渴死，警方也在探查農莊主人是否因為生病而無法照料這批牲畜。

另外，奧斯汀消防局22日中午在官方社群媒體上發布消息，指出剛剛派遣出「特殊行動小組」(Special Operations)和「星光直升機」(STAR Flight)前往市區西邊的邦諾山(Mount Bonnell)進行任務。

接著在下午12時37分，網站上發布更新消息(update)，指出任務已經完成，在邦諾山極偏遠的草木茂盛地帶把一具屍體運出。媒體報導指出，應該是有登山健行客在崎嶇的山林地發現一具屍體，然後向警方報案，一宗人口失蹤案或許因此破解。

休士頓 社群媒體

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