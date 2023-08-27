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想進季後賽？太空人隊還要更努力

編譯林思牧／綜合報導
太空人隊強打者奧瓦雷茲(Yordan Alvarez)。（美聯社）
太空人隊強打者奧瓦雷茲(Yordan Alvarez)。（美聯社）

職棒大聯盟MLB去年的總冠軍休士頓太空人隊（Houston Astros），進入8月以來戰績欠佳，如果不急起直追，可能無法晉級季後賽。球隊22日宣布，強打者約旦奧瓦雷茲(Yordan Alvarez)在家中左手食指(index finger)被門夾傷，不會參加當天晚上的球賽。

太空人隊7月的戰績輝煌，大有衛冕成功的架式，可惜先發投手中兩人先後受傷，短期內無法回到戰場，幸好球隊最近再與賈斯汀韋蘭德（Justin Verlander）簽約。

上周末從周五到周日的三場比賽，西雅圖水手隊（Seattle Mariners）到休士頓來挑戰，來訪的球隊竟然把地主隊「掃地出門」（swept），周日的球賽結束後，美國聯盟AL（American League）外卡排名（wild-card standings）是北德州的遊騎兵隊（Rangers）居第一，太空人隊以落後三場居第二名，水手隊連勝三場後只以半場之差居第三名。

由於AL外卡是只有第一名的會晉級季後賽，太空人隊在周日的比賽後舉行全隊會議，希望藉此提振士氣、鞏固團結，一起為晉級季後賽努力。果然在21日(周一)的比賽中，太空人隊後來居上，最後以9比4擊敗波士頓紅襪隊(Boston Redsox)。接著在22日(周二)的比賽中，在王牌投手韋蘭德領軍之下又以7比3獲勝，讓球迷非常興奮。

太空人隊總教練達斯蒂貝克(Dusty Baker)對奧瓦雷茲的傷勢似乎不太憂慮，22日他答覆記者的詢問時，他說希望奧瓦雷茲23日可以出戰。奧瓦雷茲是攻擊方面的超級巨星，在防守方面則是擔任外野手(outfielder)。

太空人 季後賽 休士頓

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